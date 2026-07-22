Де в Україні отримують найбільші пенсії: рейтинг регіонів

Кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тис. грн

За другий квартал 2026 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 74 396 осіб. Від початку року їх стало менше на 190,5 тис. – це більше, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

В Україні нараховується 9 976 619 пенсіонерів станом на 1 липня 2026 року. Середня пенсія складає 7 273 грн (близько 163$). Майже третина всіх пенсіонерів отримує виплату, більшу за середню по країні: 3,2 млн людей мають понад 7 тис. грн. З них півмільйона отримують понад 20 тис. грн.

Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тис. грн.

Пенсіонери у семи регіонах отримують виплати, вищі за середні. Найвищі – у столиці: 9 901 грн (на 36% більше за середню). Середня пенсія на Донеччині становить 8 990 грн (на 24% більше), на Луганщині – 8 752 грн (на 20% більше).

Втім є й регіони, де виплати менші за середні. Пенсія на Тернопільщині становить 5 657 грн – на 22% менше за середню. На 20% менша виплата у Чернівецькій області (5 839 грн), на 19% – на Закарпатті (5 918 грн).

Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати – 2,8 млн людей (28%). Їхня середня пенсія становить 7 994 грн.

Нагадаємо, українці можуть вийти на пенсію після досягнення 60-річного віку, за умови, що мають необхідний страховий стаж. Поняття «страховий стаж» діє з 2004 року. Він враховується тоді, коли людина працює офіційно і за неї сплачують внески (ЄСВ – обов’язковий регулярний платіж до державного бюджету)