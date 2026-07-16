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Омбудсман викрив пансіонат у Запоріжжі, де знущалися з літніх людей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Омбудсман викрив пансіонат у Запоріжжі, де знущалися з літніх людей
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження
фото ілюстративне

У тісній квартирі тримали вісім людей, більшість із них – маломобільні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що представники його офісу виявили в Запорізькій області приватний заклад, мешканців якого тримали в антисанітарних умовах і позбавили документів. Про це пише «Главком» з посиланням на допис омбудсмена.

Як виявили порушення

До представника Лубінця в Запорізькій області Михайла Волкова звернулася жінка, яка шукала свою рідну тітку. За її словами, представники приватної організації вивезли жінку з медичного закладу та поселили у квартирі, де їй нібито надавали послуги догляду із забезпеченням проживання. Коли родичі приїхали забрати жінку, їм не дали з нею побачитися.

В яких умовах тримали людей

Під час перевірки представник омбудсмана побачив, що в тісній 40-метровій квартирі жили вісім осіб, більшість із них – маломобільні.

Омбудсман викрив пансіонат у Запоріжжі, де знущалися з літніх людей фото 1
фото: Дмитро Лубінець / Телеграм

«Бруд, антисанітарія, зламаний санвузол, брудні матраци, нестача повноцінного харчування. Людина з ампутованими нижніми кінцівками була змушена жити на матраці просто на підлозі. У людей забрали документи й банківські картки. Один із мешканців розповів, що його утримували тут без його згоди. Так виглядає не догляд, а приниження людської гідності», – написав Лубінець.

Омбудсман викрив пансіонат у Запоріжжі, де знущалися з літніх людей фото 2
фото: Дмитро Лубінець / Телеграм

Що зробили після втручання

Після втручання представників омбудсмана всіх мешканців квартири евакуювали. Одну людину поклали в лікарню, інші отримали безпечний прихисток і належний догляд. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Омбудсман викрив пансіонат у Запоріжжі, де знущалися з літніх людей фото 3
фото: Дмитро Лубінець / Телеграм

Системна проблема

За словами Лубінця, йдеться не про поодинокий випадок, а про системну проблему: з 2023 року групи Національного превентивного механізму Офісу омбудсмана відвідали 152 геріатричні установи приватної форми власності, які лишаються поза державним контролем і належним наглядом за дотриманням прав людини. Омбудсман закликав законодавчо врегулювати діяльність приватних геріатричних закладів – зобов'язати їх подавати відомості про свою діяльність до реєстру та запровадити ефективний державний контроль.

Нагадаємо, подібні системні порушення Офіс омбудсмана раніше фіксував і в дитячому будинку-інтернаті на Закарпатті – там вихованців примушували безоплатно працювати, а директор закладу побив одного з дітей.

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Теги: Запоріжжя пенсіонери харчування послуги жінка документи Лубінець

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