Омбудсман викрив пансіонат у Запоріжжі, де знущалися з літніх людей
У тісній квартирі тримали вісім людей, більшість із них – маломобільні
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що представники його офісу виявили в Запорізькій області приватний заклад, мешканців якого тримали в антисанітарних умовах і позбавили документів. Про це пише «Главком» з посиланням на допис омбудсмена.
Як виявили порушення
До представника Лубінця в Запорізькій області Михайла Волкова звернулася жінка, яка шукала свою рідну тітку. За її словами, представники приватної організації вивезли жінку з медичного закладу та поселили у квартирі, де їй нібито надавали послуги догляду із забезпеченням проживання. Коли родичі приїхали забрати жінку, їм не дали з нею побачитися.
В яких умовах тримали людей
Під час перевірки представник омбудсмана побачив, що в тісній 40-метровій квартирі жили вісім осіб, більшість із них – маломобільні.
«Бруд, антисанітарія, зламаний санвузол, брудні матраци, нестача повноцінного харчування. Людина з ампутованими нижніми кінцівками була змушена жити на матраці просто на підлозі. У людей забрали документи й банківські картки. Один із мешканців розповів, що його утримували тут без його згоди. Так виглядає не догляд, а приниження людської гідності», – написав Лубінець.
Що зробили після втручання
Після втручання представників омбудсмана всіх мешканців квартири евакуювали. Одну людину поклали в лікарню, інші отримали безпечний прихисток і належний догляд. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
Системна проблема
За словами Лубінця, йдеться не про поодинокий випадок, а про системну проблему: з 2023 року групи Національного превентивного механізму Офісу омбудсмана відвідали 152 геріатричні установи приватної форми власності, які лишаються поза державним контролем і належним наглядом за дотриманням прав людини. Омбудсман закликав законодавчо врегулювати діяльність приватних геріатричних закладів – зобов'язати їх подавати відомості про свою діяльність до реєстру та запровадити ефективний державний контроль.
Нагадаємо, подібні системні порушення Офіс омбудсмана раніше фіксував і в дитячому будинку-інтернаті на Закарпатті – там вихованців примушували безоплатно працювати, а директор закладу побив одного з дітей.
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