Курс валют 11 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,83 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 11 серпня 2026 року. Порівняно з 10 серпня офіційно валюта здорожчала. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,83, євро – 51,78 грн, польського злотого – 12,04 грн.
Курс валют станом на 11 серпня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8305
|51,7815
|60,5167
|12,0451
|55,4318
|
Ощадбанк
|44,55 / 45,10
|51,45 / 52,20
|58,70 / 60,90
|11,40 / 12,20
|54,10 / 55,90
|
Приватбанк
|44,40 / 45,00
|51,15 / 52,15
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|44,60 / 45,20
|51,60 / 52,30
|59,60 / 61,00
|11,85 / 12,15
|-
|
monobank
|44,63 / 45,03
|
51,47 / 52,06
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,65 / 45,10
|51,35 / 52,25
|58,20 / 61,80
|11,30 / 12,35
|52,80 / 56,40
|
OTP Bank
|44,40 / 44,95
|51,05 / 52,05
|-
|-
|54,75 / 55,70
|
Укрсиббанк
|44,50 / 45,05
|51,25 / 52,15
|58,75 / 61,20
|-
|54,05 / 56,05
За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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