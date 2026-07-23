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Ліки і продукти мають бути доступними: Терехов пропонує знизити ПДВ на товари першої необхідності

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліки і продукти мають бути доступними: Терехов пропонує знизити ПДВ на товари першої необхідності

«Держава не повинна самоусуватися. Потрібно стримувати подорожчання і вводити зовсім іншу ставку ПДВ на базові продукти»

Харківський міський голова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав державу запровадити європейський підхід до оподаткування продуктів першої необхідності, знизивши ставку ПДВ до 5%. За його словами, це допоможе стримати зростання цін і зробити базові продукти та ліки доступнішими для людей.

Під час спілкування з харків’янами, зокрема пенсіонерами, Ігор Терехов наголосив, що питання вартості ліків і продуктів сьогодні є одним із найболючіших. Люди розповідали, що пенсії у 5 тисяч гривень нерідко не вистачає навіть на придбання необхідних медикаментів та найпростішого набору продуктів.

«Держава не повинна самоусуватися. Потрібно стримувати подорожчання і вводити зовсім іншу ставку ПДВ на базові продукти – хліб, яйця, молочку. Забезпечити доступність ліків. Саме так це роблять у Європі», – зазначив Ігор Терехов, відповідаючи на запитання містян.

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад наголосив, що держава має оперативно змінити підходи до стримування цін і використати європейський досвід підтримки громадян.

«Я вважаю, що сьогодні потрібно зробити зовсім інакше. Потрібно знижувати ПДВ на продукти першої необхідності, наприклад, яйця та молоко, до 5%.
Ми йдемо до Європи, а там знижений ПДВ. І тоді ціни будуть знижуватися».

За словами Ігоря Терехова, підтримка людей, які найбільше її потребують, має стати одним із головних пріоритетів державної політики. Водночас місцева влада також повинна використовувати всі можливості, щоб допомагати своїм мешканцям.

«Ми тримаємо ще безкоштовний проїзд. А в Києві – 30 грн. Як людина може вижити? Особливо пенсіонери. Пенсії потрібно підняти – хоча б до 6 тисяч, а мінімальну заробітну плату – до 10 тисяч гривень. Бо зараз пенсіонери отримують 2500–3500 гривень. І як жити? Як жити, якщо проїзд буде платним? Що їм робити? Люди нічого не зможуть собі дозволити».

Ігор Терехов також підкреслив, що Асоціація прифронтових міст та громад і надалі відстоюватиме інтереси людей на державному рівні та вимагатиме від нового Уряду конкретних рішень щодо подолання бідності, стримування цін і посилення соціального захисту.

«Ми постійно говоримо про це. Прийшов новий Уряд – будемо вимагати від них конкретних рішень. Я хочу, щоб в Україні люди перестали боятися цінників. Щоб, приходячи на ринок, в магазин чи супермаркет вони думали про те, що купити, а не про те, від чого відмовитися», – зазначив Терехов.

Теги: Ігор Терехов продукти місцева влада пенсіонери

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