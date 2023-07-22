Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Тариф на електроенергію все ще не покриває собівартість, але збільшувати його не планують – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Тариф на електроенергію все ще не покриває собівартість, але збільшувати його не планують – нардеп
Cитуація в енергосистемі продовжує бути надскладною через масовані ракетні атаки
фото з відкритих джерел

«Ринкова вартість електроенергії складає приблизно 7 гривень за кВт-год»

Навіть після перегляду тарифу на електроенергію для населення його вартість не покриває затрат на виробництво електрики. 

Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народа» Сергій Нагорняк.

«На мою думку, в цьому році українцям не варто очікувати перегляду ще раз тарифів на електроенергію. Тому що вже було перше підняття тарифів з 1 червня. Воно дійсно не покриває реальну собівартість сьогодні електроенергії і далеко від ринкової вартості», – сказав він. 

Нагорняк додав, що ринкова вартість електроенергії складає приблизно 7 гривень за кВт-год. 

Він підкреслив, що ситуація в енергосистемі продовжує бути надскладною через масовані ракетні атаки. 

«Одна з проблем, з чим ми зіштовхуємося сьогодні по відновленню нашої енергосистеми це відсутність іноземних компаній, які б могли брати участь у відновленні, вони бояться за своїх фахівців, вони не можуть застрахувати ризики перебування їх в Україні, а українські енергетики, часто українських енергетиків сьогодні призивають до лав Збройних сил України і сьогодні все менше-менше фахових енергетиків залишається в наших енергетичних компаніях», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, 30 травня Кабінет Міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення.

Теги: Сергій Нагорняк тарифи електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Замість кондиціонера енергетики рекомендують тримати відчиненими вікна, адже у більшості областей зараз не спекотно
«Укренерго» звернулося до українців із терміновим проханням
14 липня, 16:38
16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС
Ціна на електрику для промисловості в Україні фактично найнижча в ЄС – Оператор ринку
8 липня, 17:42
Сергій Коваленко уточнив, що наразі проблем з електроенергією не спостерігається
Неймовірна спека в Україні. Гендиректор Yasno звернувся до українців із проханням
7 липня, 19:15
Станом на 3 липня ціна на електроенергію в Україні нижче, ніж в сусідніх Словаччині, Угорщині та Румунії
Європейська електроенергія дешевше української? Експерт пояснив, що відбулося
4 липня, 14:18
Із 1 липня українцям доведеться більше платити за воду
«Рішення неприйнятні»: Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на воду
1 липня, 18:21
Тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, залишаються незмінними
Здорожчання води та світла: які платіжки прийдуть українцям у липні
1 липня, 08:00
Зростання вартості водопостачання відбудеться у два етапи: перший – 1 липня, другий – 1 вересня
Підвищення тарифів: скільки грошей українці платитимуть за воду
30 червня, 13:47
Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу стануть майже вдічі більшими
Нацкомісія вдвічі підвищила тарифи на електроенергію для бізнесу
27 червня, 12:48
Наслідки ракетної атаки на енергосистему
Росія, ймовірно, знову битиме по енергетиці – розвідка
23 червня, 09:47

Бізнес

Тариф на електроенергію все ще не покриває собівартість, але збільшувати його не планують – нардеп
Тариф на електроенергію все ще не покриває собівартість, але збільшувати його не планують – нардеп
Холдинг Новинського на грані? Топменеджерка зробила заяву
Холдинг Новинського на грані? Топменеджерка зробила заяву
Ціни на популярний овоч обвалилися на 32%
Ціни на популярний овоч обвалилися на 32%
Подальша лібералізація енергоринку сприятиме ефективній роботі енергетичного сектору – «Перша енергетична рада»
Подальша лібералізація енергоринку сприятиме ефективній роботі енергетичного сектору – «Перша енергетична рада»
НБУ виводить із ринку «Сенс Банк», який пов'язують із Фрідманом
НБУ виводить із ринку «Сенс Банк», який пов'язують із Фрідманом
Інтерпайп спростував брехливі звинувачення у співпраці з РФ
Інтерпайп спростував брехливі звинувачення у співпраці з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Російський контрнаступ. Глава Куп'янська про ситуацію на Харківщині
28K
Про що свідчить арешт Гіркіна: аналіз ISW
17K
Очільник Куп’янська пояснив, чого цивільні бояться більше ніж прильотів
13K
Партизани виявили нову лінію оборони окупантів у Криму та її слабкі місця (фото)
8855
Авіація ЗСУ вдарила по зенітно-ракетних комплексах противника – Генштаб
7272
Колишній очільник МОЗ Степанов отримав підозру: деталі

Новини

За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Сьогодні, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:27
Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Вчора, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту