Тариф на електроенергію все ще не покриває собівартість, але збільшувати його не планують – нардеп
«Ринкова вартість електроенергії складає приблизно 7 гривень за кВт-год»
Навіть після перегляду тарифу на електроенергію для населення його вартість не покриває затрат на виробництво електрики.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народа» Сергій Нагорняк.
«На мою думку, в цьому році українцям не варто очікувати перегляду ще раз тарифів на електроенергію. Тому що вже було перше підняття тарифів з 1 червня. Воно дійсно не покриває реальну собівартість сьогодні електроенергії і далеко від ринкової вартості», – сказав він.
Нагорняк додав, що ринкова вартість електроенергії складає приблизно 7 гривень за кВт-год.
Він підкреслив, що ситуація в енергосистемі продовжує бути надскладною через масовані ракетні атаки.
«Одна з проблем, з чим ми зіштовхуємося сьогодні по відновленню нашої енергосистеми це відсутність іноземних компаній, які б могли брати участь у відновленні, вони бояться за своїх фахівців, вони не можуть застрахувати ризики перебування їх в Україні, а українські енергетики, часто українських енергетиків сьогодні призивають до лав Збройних сил України і сьогодні все менше-менше фахових енергетиків залишається в наших енергетичних компаніях», – наголосив нардеп.
Нагадаємо, 30 травня Кабінет Міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення.
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