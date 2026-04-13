Українська делегація вирушила до США: ключові теми обговорення

Наталія Порощук
Весняні збори триватимуть з 13 по 18 квітня
фото: Bloomberg (ілюстративне)

Мова йтиме про забезпечення бюджетних потреб України на 2026-2027 роки

Команда Міністерства фінансів на чолі з міністром Сергієм Марченком розпочинає робочий візит до Вашингтона для участі у Весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

«Адженда включає – виступ на засіданні фінансової групи G7, круглому столі Світового банку присвяченому Україні, а також серія двосторонніх зустрічей з міністрами фінансів країн G7, ЄС, керівництвом МВФ, Світового банку, ЄІБ. ЄБРР та інших МФО», – йдеться у повідомленні.

Основні теми обговорення:

  • забезпечення бюджетних потреб України на 2026-2027 роки;
  • відновлення та відбудова енергосистеми;
  • запуск інструменту Ukraine Support Loan від ЄС;
  • реформи в межах програми співпраці з МВФ.

Весняні збори триватимуть з 13 по 18 квітня.

Нагадаємо, 18 березня Україну відвідала місія Міжнародного валютного фонду. Дискусії фокусувалися на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.

Як повідомлялося, війна на Близькому Сході призведе до зростання інфляції та уповільнення світової економіки. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

