Пенсійний фонд пояснив, що буде з трудовим стажем без оцифрування

Пенсійний фонд пояснив, що буде зі стажем, якщо не оцифрувати трудову книжку до 2026 року

У Пенсійному фонді України роз’яснили ключові моменти, які стосуються переходу на електронні трудові книжки та наслідків, які можуть настати, якщо громадяни не оцифрують свої паперові документи до встановленого терміну. Якщо з тих чи інших причин сканкопія паперової трудової книжки у визначений період не буде подана на оцифрування, це не призведе до втрати набутого страхового стажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПФУ.

У ПФУ підкреслили, що періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше. Раніше чинне законодавство передбачало, що основним документом, який підтверджує стаж до 1 січня 2004 року, є паперова трудова книжка.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (далі – Закон № 1217) з 2021 року в Україні запроваджено облік трудової діяльності працівників в електронній формі. Іншими словами, запроваджено електронні трудові книжки працівників.

Електронна трудова книжка містить усі дані про прийняття, переведення та звільнення.

Важливі дати та періоди:

До 1 січня 2004 року: стаж підтверджується паперовою трудовою книжкою. Ці дані потребують оцифрування.

Після 1 січня 2004 року: стаж обчислюється за даними Реєстру застрахованих осіб, оскільки інформація вже внесена на підставі звітів роботодавців.

Кінцевий термін оцифрування: Закон № 1217 встановив п’ятирічний період, протягом якого ПФУ має внести відсутні відомості. Цей термін спливає 10 червня 2026 року.

Подати скановані копії паперової трудової книжки можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можуть зробити як роботодавці через особистий кабінет страхувальника, так і працівники самостійно через особистий кабінет застрахованої особи.

Нагадаємо, в Україні сім із десяти мільйонів пенсіонерів живуть за межею бідності, і головною причиною цього є несправедлива формула розрахунку виплат. Для підвищення пенсій від цієї системи потрібно відмовлятися. Як інформує «Главком», про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Політик наголосив, що співвідношення середньої пенсії до середньої зарплати в Україні наразі становить менше 30%, тоді як у країнах ЄС цей показник має бути на рівні щонайменше 40%. При цьому, за його словами, пенсіонери отримують мало не тому, що погано працювали або отримували зарплату «в тіні».

Ключовий недолік системи, на думку Гетманцева, криється у самій формулі нарахування пенсій.