Гетманцев пояснив, як підвищити українські пенсії до рівня ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Співвідношення середньої пенсії до середньої зарплати в Україні наразі становить менше 30%
фото: glavcom.ua

Низькі пенсії українців – наслідок не поганої роботи, а застарілої системи їх нарахування

В Україні сім із десяти мільйонів пенсіонерів живуть за межею бідності, і головною причиною цього є несправедлива формула розрахунку виплат. Для підвищення пенсій від цієї системи потрібно відмовлятися. Як інформує «Главком», про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Політик наголосив, що співвідношення середньої пенсії до середньої зарплати в Україні наразі становить менше 30%, тоді як у країнах ЄС цей показник має бути на рівні щонайменше 40%. При цьому, за його словами, пенсіонери отримують мало не тому, що погано працювали або отримували зарплату «в тіні».

Ключовий недолік системи, на думку Гетманцева, криється у самій формулі нарахування пенсій. На сьогодні виплати розраховують, виходячи із середньої заробітної плати за останні три роки перед виходом людини на пенсію.

«Чим пізніше людина виходить на пенсію – тим більшою будуть у неї виплати, адже середня зарплата зростає. Відповідно, пенсію нараховують від середньої заробітної плати за останні три роки, а ця сума є меншою, ніж співвідношення з твоєю особистою зарплатою», – пояснив голова фінансового комітету.

Гетманцев переконаний, що від цієї застарілої формули розрахунку необхідно відмовитися, що дозволить зробити нарахування більш справедливими та підвищити виплати для мільйонів українців.

Нагадаємо, в Україні деякі категорії громадян можуть розраховувати на додаткові надбавки до пенсії – від кількох сотень до понад 20 тисяч гривень. 

Також у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

