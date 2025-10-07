Головна Спорт Новини
«Неможливо прожити». Футбольний тренер розкритикував пенсійну систему Росії

Христина Жиренко
Ташуєв: Де мої гроші? Я ж не крав, а просто працював та отримував гарну зарплату

Ташуєв: На пенсію росіянам прожити дуже складно, нереально

Російський футбольний тренер Сергій Ташуєв, який працював у «Краснодарі», «Ахматі», «Факелі», «Кубані» та «Анжі», розкритикував російську пенсійну систему під час спілкування з пропагандистами. Про це інформує «Главком».

«Чи справедливі пенсії у Росії? Безперечно, тільки на пенсію росіянам прожити дуже складно, нереально. Доводиться використовувати накопичення або сподіватися на допомогу дітей та родичів. Люди точно заслужили гідну пенсію своєю багаторічною працею. Я працюю вже стільки років, я мав дуже серйозні зарплати, я дуже багато податків заплатив. Виникає питання: а чому я отримую суму, як усі інші? Де мої гроші? Я ж не крав, а просто працював та отримував гарну зарплату», – сказав 66-річний Ташуєв.

Він також поскаржився, що його пенсію не підвищують.

«Хотілося б, щоб система була більш індивідуальною, а не на автоматі працювала. Очевидно, цим потрібно більш скрупульозно займатися, а я щодо цієї теми не заглиблювався», – заявив тренер.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

