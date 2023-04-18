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Найбільший банк Кіпру закриває рахунки клієнтів із РФ: у чому причина

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Найбільший банк Кіпру закриває рахунки клієнтів із РФ: у чому причина
Після закриття рахунків росіян у Bank of Cyprus будуть аналогічні рішення інших кіпрських банків
фото з вільних джерел

Рахунки російських клієнтів будуть закриті упродовж двох місяців

У понеділок, 17 квітня, російська версія журналу Forbes опублікувала інформацію про те, що найбільший банк Кіпру (Bank of Cyprus) розпочав процедуру розсилання електроних листів росіянам про майбутнє закриття їхніх рахунків.

У листах повідомляється про рішення, ухвалені через невідповідність даних користувачів правилам процедури у розділі «Знай свого клієнта».

Згідно з цими даними, у повідомленнях йдеться, що рахунки клієнтів будуть закриті упродовж двох місяців.

У компанії Main Partner Trust вважають, що причинами цих заходів можуть бути статус податкового резидента Росії, наявність доходу від бізнесу в Росії, що знаходиться під санкціями, або «нетиповий» ВНЖ клієнтів-росіян на Кіпрі.

Крім того, повідомляється про випадки закриття  рахунків російських клієнтів у кіпрських підрозділах грецьких банків Hellenic Bank та Alpha Bank. 

Дані рішення в Main Trust Partner пов'язують із побоюваннями банків у зв'язку з британськими та американськими санкціями, що забороняють надання консультаційних, маркетингових, IT, юридичних, інжинірингових послуг компаніям та фізичним особам із РФ .

У компанії очікують, що за Bank of Cyprus будуть аналогічні рішення інших кіпрських банків.

Нагадаємо, глави МЗС країн G7 під час зустрічі в японському місті Каруїдзава домовилися зберігати санкції проти Росії та продовжувати підтримку України.

Теги: Forbes банк санкції

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