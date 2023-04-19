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Українцям перерахують податки для вступу в ЄС: як саме та які

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українцям перерахують податки для вступу в ЄС: як саме та які
Щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки
фото ілюстративне

Податківці беруть участь у схемах, а пересічні українці ухиляються від сплати податків

Українську сферу оподаткування в Єврокомісії оцінили на двійку (середній рівень підготовки). Щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки. Про це йдеться у звіті Європейської комісії із заявки України на членство у Європейському Союзі, повідомляє Обозреватель.

Згідно з документом:

  • ПДВ відповідає нормам (ставка у 20% відповідає узгодженій у ЄС);

  • потрібно покращити електронний режим переміщення товарів;

  • немає правила щодо податку на вихід з юрисдикції,

  • не запроваджено загальне правило протидії зловживанням.

Загалом із значних проблем, які неможливо миттєво подолати, – зловживання. Податківці беруть участь у схемах, а пересічні українці ухиляються від сплати податків. Стати повноцінним членом ЄС за наявності десятків схем ухилення від оподаткування буде неможливо. Українці мають звикнути, що сплата податків – конституційний обов'язок кожного громадянина.

Ще гірша ситуація у сфері соцполітики та зайнятості. У ЄС оцінили нашу підготовку на одиницю (початковий рівень). Існують проблеми з технікою безпеки на роботі, велика проблема з неофіційним працевлаштуванням (що пов'язано з ухиленням від податків). Необхідно змінити законодавство, що забезпечить ґендерну рівність, удосконалити систему трудових перевірок.

Фактично необхідно:

  • розпочати ефективно перевіряти, чи працюють українці офіційно;

  • знизити рівень тіньової зайнятості;

  • забезпечити рівність прав жінок та чоловіків.

Також є проблеми із вільним переміщенням працівників. Україна демонструє початковий рівень підготовки у сфері вільного переміщення працівників (це одиниця). Українським роботодавцям потрібно створити такі умови, щоб у майбутньому вони могли легко найняти працівника із будь-якої країни ЄС.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило дані лічильника подання декларацій: за минулий тиждень 3 258 публічних службовців добровільно подали декларації за 2021 рік. Про свої доходи та майно прозвітували, зокрема, ще два народні депутати та суддя Конституційного Суду України (КСУ).

Теги: Європейський союз податки українці

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