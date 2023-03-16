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Створення трибуналу над Росією та роковини трагедії у Маріуполі: звернення Зеленського

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Створення трибуналу над Росією та роковини трагедії у Маріуполі: звернення Зеленського
фото: Офіс президента України

Президент України: «Усі рашисти відповідатимуть за кожне забране українське життя»

Усі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться у залах Міжнародного кримінального суду та національних судів. У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.

Глава держави повідомив, що створять трибунал, який покарає агресора так само, як були покарані агресори минулого. Винні у масових вбивствах українців будуть покарані.

«Усю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться», – розповів Зеленський.

Президент нагадав, що російські військові рік тому скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі, який використовували як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом.

«Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи «Діти» поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що місто Маріуполь буде звільнене від окупантів, а винні у воєнних злочинах – покарані. 

«У рашизму не вийде залишитись непокараним злом. Покарання буде. Вічна пам’ять усім нашим людям, усім дорослим і дітям, чиї життя забрав російський терор! Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за Україну», – сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що всередині березня минулого року окупант іще був на Півночі нашої держави та Харківщині. Ворог мав зовсім інші позиції на півдні, але ЗСУ гнали їх. Настане час, й так само звільнять всі інші українські міста.

Зеленський також повідомив, що сьогодні провів перемовини з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком, а також зустрівся у Києві з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся із прем’єром країни, яка стане адвокатом під час створення спецтрибуналу.

До слова, зросла кількість країн, що підтримують спецтрибунал для Путіна.

Як повідомлялося, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України. Російський диктатор неодмінно буде покараний за злочини в Україні та проти її мешканців – трибунал над Росією: Банкова повідомила про перші кроки.

Зауважимо, група, яка працює над створенням спецтрибуналу для РФ за її злочини агресії щодо України, вже налічує більше 20 країн: перша країна Латинської Америки долучилася до підготовки трибуналу над РФ.

Крім того, Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ. Також генпрокурор Латвії розповів, від чого залежить створення трибуналу для РФ.

Як відомо, із перших днів повномасштабної війни міжнародне співтовариство збирає докази злочинів російських окупантів в Україні. Наприкінці січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Російської Федерації та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.

Зазначимо, рік тому, 16 березня 2022 року, росіяни завдали авіаудару по Маріупольському драмтеатру на Донеччині. Культове місце серед місцевих мешканців перетворилося на спільне місце трагедії сотень людей – їх не зупинив напис «Дети»: річниця авіаудару росіян по драмтеатру у Маріуполі (фото, відео).

Читайте також: Маріупольський драмтеатр: рік потому. Реальний злочин та страшні фейки рашизму
Теги: Маріуполь Володимир Зеленський Україна Офіс президента трибунал рашисти

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