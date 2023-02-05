Придбання власного житла: змінено умови іпотечного кредитування молоді

В Україні змінено механізм іпотечного кредитування молоді

Механізм отримання іпотеки на придбання власного житла для молоді від Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву змінили з 1 лютого 2023 року. Про це заявила заступниця міністра розвитку, громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська.

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За словами чиновниці, умови придбання власного житла стали вигіднішими для молоді. Відтепер молоді сім’ї чи одинокі молоді громадяни віком до 35 років, а також вчені віком до 40 років з докторським ступенем можуть оформити кредит терміном до 20 років під 7 % річних, з першим внеском у розмірі 6 % від вартості житла. Кредит надається на площу 52,5 кв. м на одинокого громадянина України чи сім’ю з двох осіб і 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Умови отримання молодіжного кредиту:

молода сім’я громадян України, вік кожного з подружжя – до 35 років включно (або одинокі молоді громадяни такого ж віку);

сім’я (чи одинокі молоді громадяни), де чоловік або дружина є вченим віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук за умови, що вік іншого з подружжя не перевищує 35 років включно;

претендентом подана і зареєстрована заява-анкета;

особа, що претендує на кредит, перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (т. зв. «квартирний облік», його ведуть місцеві органи влади), або у кожного з членів молодої сім’ї відсутнє у власності житло, крім житла на території з Переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, або кожен член сім’ї володіє житлом, площа якого не перевищує 13,65 кв. м;

підтвердження особою своєї платоспроможності: після сплати щомісячного платежу за кредитом залишок середньомісячного доходу кандидата і повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим за прожитковий мінімум на кожного члена сім’ї;

кандидат не належить до підсанкційних осіб.

Додаткові умови молодіжного кредиту

термін кредитування – до 20 років;

фіксована відсоткова ставка на весь період кредитування – 7% річних;

перший внесок сім’ї складає 6% вартості житла.

Реєстрація для участі в програмі

онлайн – через інтернет-сайти регіональних відділень Фонду,

особисто – у регіональних відділеннях Держмолодьжитла.

Об’єкти кредитування

житло, збудоване не більше ніж 50 чи реконструйовано не більше 35 років тому;

житло, що будується.

Вибір об’єкта кредитування є вільним – родина самостійно шукає житло, яке планує придбати в кредит.

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При цьому молодіжний кредит надається на будівництво чи придбання житла на всій території України, незалежно від місця подання і реєстрації заяви-анкети кандидатом.

Виняток – об’єкт кредитування не може перебувати на території, що входить до затверджуваного Мінреінтеграції Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Площа житла, на яку можна отримати кредит, становить 52,5 кв. м на одинокого громадянина України чи сім’ю з двох осіб і 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.