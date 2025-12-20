Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Зеленський пояснив, де братимуть гроші на військо

«Нам потрібен час, щоб відновити економіку, і тоді ми зможемо самостійно фінансувати нашу армію», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе самостійно профінансувати свої Збройні сили чисельністю у 800 тисяч після війни. Як інформує «Главком», про це він повідомив у розмові з журналістами.

Глава держави зазначив, що проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії.

«Збройні сили – це найперша гарантія безпеки. Нам потрібен час, щоб відновити економіку, і тоді ми зможемо самостійно фінансувати нашу армію. А до цього нам потрібна допомога партнерів», – пояснив Зеленський.

Президент також наголосив, що запропонована чисельність у 800 тисяч військових охоплює лише Збройні сили України, а не всі Сили оборони.