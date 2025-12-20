Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Зеленський пояснив, де братимуть гроші на військо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Зеленський пояснив, де братимуть гроші на військо
Глава держави проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії
фото: Офіс президента

«Нам потрібен час, щоб відновити економіку, і тоді ми зможемо самостійно фінансувати нашу армію», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе самостійно профінансувати свої Збройні сили чисельністю у 800 тисяч після війни. Як інформує «Главком», про це він повідомив у розмові з журналістами.

Глава держави зазначив, що проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії.

«Збройні сили – це найперша гарантія безпеки. Нам потрібен час, щоб відновити економіку, і тоді ми зможемо самостійно фінансувати нашу армію. А до цього нам потрібна допомога партнерів», – пояснив Зеленський.

Президент також наголосив, що запропонована чисельність у 800 тисяч військових охоплює лише Збройні сили України, а не всі Сили оборони.

 

 

 

Читайте також:

Теги: ЗСУ гроші фінансування Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон наполягає на швидкому підписанні мирного плану
США висунули погрозу Україні щодо мирного плану – Reuters
21 листопада, 16:08
Туск вимагає від Німеччини швидкого рішення щодо компенсацій полякам
«Покваптесь»: Туск звернувся до Німеччини із вимогою пришвидшити компенсації польським жертвам нацизму
1 грудня, 19:00
«ЄС послідовно зайняв позицію покори»
Трамп задушить покірну Європу? Світові медіа б'ють на сполох
14 грудня, 20:30
Росія оснащує безпілотники Shahed термобаричними боєголовками та використовує їх для атак
Мутація «шахедів». Як Путін удосконалює дрони-вбивці Технології війни
17 грудня, 20:30
Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів та королем
Візит Зеленського до Нідерландів. Офіс президента повідомив деталі
16 грудня, 09:19
Готель Radisson Blu Resort у Буковелі
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи
17 грудня, 17:38
Форум «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» сьогодні, 1 грудня
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику
1 грудня, 17:22
Мерц, Макрон, Зеленський, Стармер та Туск на зустрічі в Києві в травні
Bloomberg: Європа переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу
7 грудня, 11:30
Зеленський зазначив, що через питання безпеки вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях
Володимир Зеленський зробив гучну заяву про формат і терміни виборів в Україні
Сьогодні, 17:48

Події в Україні

Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Зеленський пояснив, де братимуть гроші на військо
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Зеленський пояснив, де братимуть гроші на військо
ЗСУ взяли в полон сахалара: що він розповів
ЗСУ взяли в полон сахалара: що він розповів
Зеленський назвав три найскладніших питання у переговорах про мир
Зеленський назвав три найскладніших питання у переговорах про мир
Загибель людей під хмельницьким СБУ 11 років тому. Слідство втратило докази: нові деталі
Загибель людей під хмельницьким СБУ 11 років тому. Слідство втратило докази: нові деталі
Володимир Зеленський зробив гучну заяву про формат і терміни виборів в Україні
Володимир Зеленський зробив гучну заяву про формат і терміни виборів в Україні
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua