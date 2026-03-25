Обмеження «Телеграму». Парламентський комітет підтримав законопроєкт

Верховна Рада розгляне законопроєкт №11115, який встановлює правила роботи популярного месенджера

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав законопроєкт №11115 про регулювання діяльності Telegram та подібних платформ в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Миколу Княжицького.

«Це рішення давно перезріле. Але після останніх терактів воно стало безальтернативним. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли російські спецслужби масово використовують Telegram та інші цифрові платформи для вербування українців, координації диверсій, поширення фейків і дестабілізації країни. Частина злочинів – від шахрайства до замовлень терактів – прямо організовується через ці мережі», – каже він.

Автор законопроєкту наголосив, що українське законодавство у сфері медіа «не встигає за реальністю», оскільки YouTube регулюється, а Telegram ні. «Хоча, за даними останнього опитування Ipsos для 62% українців саме телеграм є джерелом інформації. Інші дослідження називають понад 80 відсотків. Для порівняння: у країнах ЄС цей показник – від 5% до 30%», – додав Княжицький.

Як відомо, законопроєкт №11115 фактично має на меті врегулювати роботу месенджера Telegram в Україні. Законопроєктом впроваджується поняття провайдерів платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, як окремі суб’єкти у сфері медіа. Платформи не зобов'язані проходити повну державну реєстрацію, але вони мусять мати свого офіційного представника в Україні для спілкування з державою. Якщо платформа вже зареєстрована в ЄС, окремий представник в Україні не потрібен.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зможе вимагати від них відкрити структуру власності та джерела фінансування. Це робиться для того, аби унеможливити приналежність або фінансування платформи з держави-агресора.

Раніше Микола Княжицький, який є автором законопроєкту №11115 про регулювання роботи месенджера, визнавав, що Україна наразі не має змоги заблокувати Telegram. «Звісно, якщо буде прийнято відповідний закон, можна звернутися до Apple Store і Google Play, щоб вони заблокували певні додатки, але українці все одно знайдуть способи ними користуватися через VPN», – пояснював він.

Особливу увагу саме «Телеграму», на думку Княжицького, варто приділити навіть не стільки через його російське походження, скільки через монополію на українському ринку.

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв також впевнений, що повністю «відключити» «Телеграм», як це можуть зробити через свій «файрвол» Росія чи Китай, Україна не в змозі. Нардеп вважає, що прийняття закону про регуляцію соціальних мереж підштовхне власника месенджера Павла Дурова до якоїсь комунікації з українськими органами.

До слова, на початку березня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати цікавого дослідження щодо ставлення українців до ймовірного блокування «Телеграму». Згідно з результатами опитування, 76% респондентів виступають проти повного блокування «Телеграму» в Україні, 16% таку ідею схвалюють. Натомість більше половини опитаних – 52% – підтримують посилення нагляду за месенджером з боку правоохоронних органів, а 41% – проти цього.

Більшість українців (72%) переконана, що месенджер з російським корінням ніяк не впливає на їхню особисту безпеку і лише 8% вважають зворотне. Але якщо стосовно власної цифрової безпеки українці не надто переживають, то загрозу від «Телеграму» нацбезпеці допускають: одразу 28% опитуваних вважають, що месенджер негативно на неї впливає. Хоча все одно близько третини впевнені, що все це вигадки.