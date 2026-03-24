Як зекономити до 3 тис. грн на комуналці? «Нафтогаз» дав пораду українцям

Українці, які користуються програмою «Національний кешбек», можуть отримати до 3 тис. грн за покупки українських товарів

Накопичені кошти нацкешбеку можна витратити на оплату комунальних послуг

Українці можуть сплачувати рахунки за газову комуналку карткою «Національного кешбеку». Йдеться про можливість розрахунку заощадженими коштами від купівлі товарів українських виробників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Нафтогазу».

Згідно з оновленими правилами отримання «Національного кешбеку», з 1 березня українці можуть отримати щомісяця до 3 тис. грн. Замість колишніх 10% кешбеку нараховується 5% або 15%. Нові ставки залежать від категорії товарів.

Для участі у програмі «Національний кешбек» та накопичення коштів потрібно:

Оформити спеціальну картку (віртуальну в банківському застосунку/фізичну у відділенні);

Визначити картку(и) для розрахунків за покупки;

Купувати українські товари, отримувати кешбек на спецрахунки;

Використовувати кешбек для оплати комунальних послуг.

Щоб оплатити газ кешбеком необхідно:

авторизуватися у кабінеті споживача на сайті/застосунку постачальника газу;

обрати опцію оплати «Нацкешбек»;

підтвердити списання кешбеку зі спецрахунку.

Нагадаємо, з 20 березня українці можуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становитиме 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку». Це – «Укрнафта», OKKO, WOG, Amic Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, «БРСМ-Нафта». Також вже невдовзі доєднаються і UPG, Socar Energy, Martin LLC та Marshal.