Цибуля в Україні дешевшає всупереч усім прогнозам: яка ціна нині

glavcom.ua
Господарства почали активно розпродавати цибулю зі сховищ
Українські фермери змушені масово знижувати ціни на цибулю

Замість очікуваного весняного подорожчання, український ринок овочів накрила чергова хвиля зниження цін на ріпчасту цибулю. Фермери, які тримали продукцію до березня в надії на високі прибутки, змушені переглядати цінники у бік зменшення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Аналітики видання зазначають, що з середини минулого тижня в Україні розпочалася чергова хвиля зниження відпускних цін на ріпчасту цибулю. Сьогодні українські виробники озвучують ціни на ріпчасту цибулю в межах 3–8 грн/кг ($0,07–0,18/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж на початку попереднього робочого тижня.

Фермери скаржаться, що змушені знижувати ціни, адже основний обсяг пропозиції на ринку й надалі формується за рахунок овочів середньої та низької якості. Така ситуація пов’язана з тим, що з настанням теплої погоди господарства почали активно розпродавати цибулю зі сховищ, оскільки якість продукції стрімко погіршується. Водночас торгова активність у сегменті залишається доволі низькою, що також тисне на ціни.

Варто зауважити, що нині ріпчаста цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 49% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

«Главком» писав, що у селі Заріччя Закарпатської області аграрії розпочали збір ранньої городини. Місцеві жителі масово вирощують овочі у теплицях і вже вийшли на перші продажі редиски, тоді як капуста дозріє за кілька тижнів.

За словами місцевих працівників, ранні сорти редиски достигають за 25-28 днів, однак узимку цей період може збільшуватися до 70-80 днів. Наразі ціни на продукцію тримаються на рівні 105-120 гривень за кілограм або близько 25-27 гривень за пучок.

Окрім редиски, у теплицях уже достигає рання капуста. Її висівали ще на початку зими, а висаджували у лютому. Збір урожаю планують розпочати в середині квітня – із однієї теплиці очікують отримати до семи тонн продукції.

Раніше повідомлялось, що ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків. 

Також в Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше.

До слова, Великдень 2026 року обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

