Ціни на пальне 25 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

glavcom.ua
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Станом на 25 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС не змінилася і становить близько 73,01 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

На українських АЗС зафіксовано точкове зростання цін на пальне. Зокрема, в окремих мережах автогаз подорожчав на 50 копійок за літр, а бензин А-92 – на 1 грн за літр. Водночас ціни на інші види пального залишилися без змін.

Найдорожчий бензин А-95 та дизельне пальне наразі пропонують мережі Oкко, WOG та Socar, тоді як найдешевший на «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 25 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 73,90 76,90 85,90 88,90 82,90 - 45,50
OKKO 74,99 77,99 86,99 89,99 84,99 - 46,99
WOG 74,99 77,99 86,99 89,99 84,99 - 46,98
KLO 74,19 78,99 86,49 89,69 83,99 73,19 46,70
SOCAR 74,99 78,99 86,99 89,99 84,99 - 46,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 80,99 84,99 - 65,99 44,99
БРСМ 68,99 - 81,99 - - - 43,99

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Українська влада хоче стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Крім того, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час купівлі пального на автозаправних станціях громадяни зможуть отримати від держави кешбек.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10-15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1-2%.

До слова, світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані.

Читайте також:

Читайте також

Щорічне споживання гречки в Україні становить приблизно 100-110 тис. тонн
Гречка може різко подорожчати: скільки коштуватиме у 2026 році?
4 березня, 05:16
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
Ціни на бензин піднялися на кілька гривень
Ціни на бензин: яка вартість станом на 5 березня
5 березня, 09:30
Ціни в магазинах можуть піднятися лише на 1–2%
Здорожчання пального: Мінагрополітики відповіло, чи зростуть ціни на продукти
10 березня, 08:21
Глава Єврокомісії розповіла про наслідки відмови від атомної енергетики
«Це стратегічна помилка»: президентка Єврокомісії зробила заяву про ядерну енергію
10 березня, 16:42
Гречка у мережі супермаркетів «Сільпо»
Ціни на гречку у Києві зросли: огляд із супермаркетів
11 березня, 13:37
У застосунку «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий» ціна поки незмінна – 15 грн
Вартість проїзду у кільцевій електричці Києва зросла: де купувати квитки дешевше
13 березня, 20:51
Урядовиця узгодила з керівниками ключових операторів кроки для стабілізації паливного ринку
Рекордні ціни на пальне. Свириденко зібрала представників найбільших мереж АЗС
16 березня, 16:59
Пекін є другим найбільшим експортером добрив у світі та входить до числа ключових постачальників авіаційного палива
Китай обмежив експорт пального та добрив через війну на Близькому Сході
20 березня, 19:43

Особисті фінанси

Курс валют 25 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 25 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 25 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 25 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Великодній кошик-2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
Великодній кошик-2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
Як зекономити до 3 тис. грн на комуналці? «Нафтогаз» дав пораду українцям
Як зекономити до 3 тис. грн на комуналці? «Нафтогаз» дав пораду українцям
Курс валют 24 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 24 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Перерахунок пенсій з 1 квітня 2026 року: кого зачепить і як зміняться виплати
Перерахунок пенсій з 1 квітня 2026 року: кого зачепить і як зміняться виплати

Новини

В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
