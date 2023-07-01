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Де найбільше зросли зарплати: список професій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Де найбільше зросли зарплати: список професій
Найбільше зростання зарплат фіксують у галузі «Готельно-ресторанний бізнес, туризм»
фото з відкритих джерел

Рівномірний і найбільший приріст зарплат показують «Будівництво, архітектура, дизайн інтер’єру» та «Роздрібна торгівля»

Найбільше зростання зарплат спостерігається у галузі «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» – плюс 33% за I квартилем (дослідники зарплат вважають, що значення, які знаходяться поблизу I квартиля, відповідають оплаті праці молодшого спеціаліста з мінімальними навичками роботи – «Главком»), 36% за медіаною (середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів, які мають досвід роботи не менше 2-3 років і знаходяться на середньому рівні – «Главком») і 36% за III квартилем (зарплати III квартиля і вище найчастіше відповідають оплаті праці спеціалістів із найрозвинутішими професійними навичками, на керівних посадах – «Главком»). Також рівномірний і найбільший з перерахованих галузей приріст показують «Будівництво, архітектура, дизайн інтер’єру», куди під час дослідження віднесли й будівельну промисловість та деревообробку (+19% за медіаною) та «Роздрібна торгівля» (+17% за медіанною зарплатою). Про це повідомляє український сайт працевлаштування Work.ua.

Зростання зарплат у цих галузях може свідчити про розвиток малого бізнесу, популяризацію внутрішнього туризму та збільшення попиту на спеціалістів з відновлення і розбудови України в умовах війни. Крім того, готельно-ресторанний бізнес і будівельна промисловість належать до галузей, які за кількістю вакансій відновились на понад 100%. Тобто тут ринок праці перенасичений пропозиціями й щоб отримати більше відгуків на вакансії, роботодавці підвищують зарплати.

Стійкий, стабільний приріст показують галузі «Медицина та фармацевтика» та «Послуги для населення та бізнесу» (до якої під час дослідження віднесли значення зарплат з вакансій категорії «Краса, фітнес, спорт»). Медіани за обома цими галузями приросли більш як на 14%. При цьому максимальне зростання тут відбулося саме в зарплатах I квартиля – тих, які можуть отримувати фахівці без досвіду чи з нижчою кваліфікацією.
Це може вказувати на те, що в медицині та сфері послуг відчули дефіцит кадрів при стійкому попиті на самі послуги. Й справляються з ним в цих галузях, запрошуючи на роботу кандидатів без досвіду, з незакінченою освітою чи тих, кого треба перенавчати, та приваблюючи їх вищою зарплатою.

Теж з приростом, але дещо відмінним від попередніх галузей входить у друге півріччя «Сільське господарство». Серед вакансій цієї галузі найбільше збільшення зарплати спостерігається у пропозиціях для найкваліфікованішого персоналу і рідкісних фахівців – зарплати III квартиля зросли на 20% та найменш кваліфікованих спеціалістів – I квартиля на 17%, тоді як медіана зарплат – на 13%.
Такий розподіл приросту може означати, що в умовах нестачі кадрів, сільгосппідприємства вдаються не тільки до пошуку працівників без досвіду, а й докладають зусиль до оптимізації робочого процесу – наймають нових керівників, шукають фахівців зі стратегічного планування, опановують нову техніку, на якій працюватимуть рідкісні фахівці тощо.

Зміна зарплат у найпопулярніших галузях
Зміна зарплат у найпопулярніших галузях
фото: Work.ua

Найменше зростання серед наведених галузей показали: «Маркетинг, реклама, PR», «Транспорт, логістика» й «Фінанси, банківська справа та бухгалтерія, аудит». Подекуди приросту по зарплатах у цих галузях не відбулося зовсім. А III квартиль у фінансах, єдиний з усіх досліджуваних тут показників, показав падіння зарплати – на 17%.

Та примітно, що найвища зарплата серед галузей залишається саме там, де зростання медіани не відбулось – у сферах:

  • «Маркетинг, реклама, PR». Медіана зарплат зараз 20 000 грн і посада маркетолога фігурує серед найоплачуваніших в кількох категоріях на Work.ua.
  • «Транспорт і логістика». Середня зарплата за медіаною – 20 000 грн.
  • «Фінанси, банківська справа та бухгалтерія, аудит». Медіанна зарплата – 18 000 грн і, зокрема, бухгалтери мають найбільший попит для компаній з абсолютно різним родом діяльності.

Ці галузі належать до тих, де відновлення ринку праці менше ніж 75%, тобто кількість пропозицій ще не зовсім задовольнила попит. Вірогідно, підвищення зарплати в них ще попереду.

Тож дефіцит кадрів наразі має неабиякий вплив на розмір зарплат у галузях. Можна припустити, що сьогодні він співмірний із тим впливом на зарплати, які зазвичай має попит на товари, послуги тієї чи іншої галузі.

Нагадаємо, у найближчі п'ять років очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти (+10%), сільського господарства (+30%) та цифрової торгівлі.

До слова, в Україні почали обговорювати можливе підвищення мінімальної зарплати у 2024 році. Як повідомила Федерація профспілок, на спеціальному засіданні робочої комісії Міністерство економіки запропонувало попередній варіант – 7651 грн (плюс 14% порівняно з нинішньою).

Теги: зарплата гроші робота

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