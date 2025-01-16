Родичі загиблих внаслідок російської агресії можуть отримати компенсацію

Заявники мають надати інформацію про себе, померлого члена сім’ї, їхні стосунки та обставини смерті

Компенсацію за душевний біль і страждання, спричинені втратою рідних, можна отримати подавши заяву до Реєстру збитків

Починаючи із 16 січня сім’ї, які втратили близьких через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву до Реєстру збитків у категорії А2.1. Вона охоплює компенсацію за душевний біль і страждання, спричинені втратою рідних. Про це йдеться на порталі реєстру.

Хто може подати заяву на відшкодування збитків

Подати заяву на відшкодування збитків можуть:

батьки, подружжя або цивільні партнери, а також діти загиблих;

інші члени сім’ї, за умови надання доказів близьких стосунків та елементів залежності з членом сім'ї, як це визначено у формі та правилах подання заяви в категорії A2.1.

Заявники мають надати інформацію про себе, померлого члена сім’ї, їхні стосунки та обставини смерті. Система автоматично завантажує потрібні дані з державних реєстрів, що спрощує процес подання.

Матеріальні збитки, такі як втрата доходу, у цій категорії не враховуються, але будуть розглядатися в майбутніх категоріях заяв, які планують відкрити найближчим часом.

Як подати заявку на компенсацію

Процедура подання доступна через портал або застосунок «Дія». Для цього потрібно:

зайти в «Дію»,

обрати категорію А2.1,

заповнити форму, вказавши дані про себе, померлого родича та обставини смерті.

надіслати заяву.

Зазначимо, це вже друга категорія заяв, доступна для подання до реєстру. Перша, категорія A3.1, охоплює випадки пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. На сьогодні до реєстру подано приблизно 13 тис. таких заяв, а загальна сума заявлених збитків перевищує 800 млн євро.

Нагадаємо, алгоритм відновлення пошкодженого майна визначений порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим відповідною постановою Кабінету міністрів України.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою «єВідновлення».

Документом вносяться зміни до законів України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».