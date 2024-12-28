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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Трамп сам собі створив пастку у можливих переговорах з Путіним

glavcom.ua
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Нещодавно Путін «прямо відкинув» пропозиції команди Трампа щодо припинення війни проти України
фото: ap.org

У Трампа завжди залишається можливість припинити переговори, оголосивши винними Росію, Україну чи Європу, або ж усіх трьох одночасно

Новообраний президент США, схоже, сам собі створив пастку, фокусуючись не на ключових внутрішньополітичних планах, а на швидкому завершенні російсько-української війни, рецепту якого ніхто у світі не знає.

Звичайно, ще можна відкрутити назад, пояснюючи пріоритети перших тижнів після інавгурації запитом з боку виборців (яких традиційно внутрішня політика цікавить набагато більше зовнішньої).

У протилежному випадку є лише один шлях – глибокі й всеохопні переговори з Китаєм, на яких Китаю треба пообіцяти достатньо багато, щоб він погодився сильно натиснути на Путіна.

Китай поки сидить тихо й потирає руки в очікуванні великих виграшів.

Якщо ж китайські вимоги виявляться завеликими, доведеться тиснути на Путіна в умовах, коли Китай його підтримуватиме (бо не захоче відмовлятися від виграшів).

Втім, у Трампа завжди залишається можливість припинити переговори, оголосивши винними Росію, Україну чи Європу, або ж усіх трьох одночасно.

Правда, незрозуміло, хто тоді найкрутіший переговорник у світі.

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Джерело
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Теги: Україна США Дональд Трамп війна путін переговори політика Китай

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Валерій Пекар

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