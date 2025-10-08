Головна Країна Політика
Рада прийняла закон про Національну установу розвитку. Як функціонуватиме «банк банків»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рада прийняла закон про Національну установу розвитку. Як функціонуватиме «банк банків»
Національна установа розвитку – це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом
колаж: glavcom.ua

Закон про Національну установу розвитку ухвалено: держава запускає новий інструмент стратегічного розвитку

Сьогодні, 08 жовтня 2025 року, Верховна Рада остаточно затвердила законопроєкт № 4586-IX  «Про Національну установу розвитку», після чого він готується на підпис президента. Новий закон створює для України інституційний механізм, який має займатися стратегічним розвитком у ключових секторах: інновації, інфраструктура, регіональний розвиток та інші проєкти державної ваги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроекта.

За задумом Національна установа розвитку стане «магістральним» центром», який координуватиме і реалізовуватиме пріоритетні ініціативи.

Один з ініціаторів законопроєкту народний депутат Данило Гетманцев розповів, що документ спрямований на низку економічних процесів, зокрема:

  • вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;
  • залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;
  • підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.
  • окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

«Національна установа розвитку (НУР) – це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни», – підкреслив Гетманцев.

НУР, як нова інституція зможе об’єднати розрізнені програми розвитку під єдиним управлінням, залучати міжнародні кредити, гранти, інвестиції у масштабні державні проекти, стати центром для довгострокового планування та прогнозування розвитку економіки, а також координувати відбудову деокупованих територій після війни.

Національна установа розвитку отримає широкий перелік функцій, серед яких надання фінансових послуг (у тому числі кредитів і гарантій) через партнерські установи – банки або інші фінансові організації, адміністрування державних і місцевих програм розвитку, супроводження міжнародних проєктів і програм допомоги,  проведення аналітичних досліджень, стратегічного прогнозування, розроблення рекомендацій для уряду та залучення інвестицій і надання послуг на платній основі.

Закон містить положення, які запускають програму страхування військових ризиків у прифронтових регіонах. Також він покращує діяльність Експортно-кредитного агентства, зокрема страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Національна установа розвитку зможе залучати кошти у декілька способів:

  • у формі кредиту та факторингу від надавачів фінансових послуг, які мають право надавати послугу з надання коштів та банківських металів у кредит або послугу з факторингу;
  • у будь-якій формі від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку (зокрема, банків розвитку) та учасників Національної установи розвитку;
  • шляхом проведення операцій з фінансовими інструментами (крім депозитних та ощадних сертифікатів банку) відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
  • у формі благодійного внеску, пожертви, гранту, безповоротної фінансової допомоги, міжнародної технічної допомоги у визначеному законодавством України порядку.

Національна установа розвитку може бути створена вже після підписання законопроєту президентом.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14048 про запровадження нагляду за законністю діяльності органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За документ проголосували 243 народні обранці. Його метою є встановлення ефективної системи забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування в Україні, створення кадрового резерву на посади голів районних державних адміністрацій та визначення вимог до кандидатів, які претендують на включення до кадрового резерву.

