Затримано працівника СТО, який наводив удари по підстанціях, що живлять Київ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
49-річний працівник станції техобслуговування був завербований представниками ФСБ
фото: СБУ

Серед пріоритетних «цілей», які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва

Служба безпеки України заявила, що на Київщині затримали чоловіка, який передавав російській спецслужбі інформацію про енергетичні об'єкти столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, 49-річний працівник станції техобслуговування був завербований представниками ФСБ. Він шукав додатковий заробіток у Telegram-каналах, де й потрапив у поле зору російських кураторів. 

Повідомляється, що за інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами.

«Серед пріоритетних «цілей», які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва», – повідомили в СБУ.

Також, за даними слідства, агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його. У нього вилучено телефон із доказами роботи на РФ.

Переписка затриманого з куратором
скриншот
скриншот
скриншот

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

Також СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у центрі Києва. 

Теги: телефон Telegram державна зрада зрада СБУ ФСБ

