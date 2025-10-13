Головна Країна Суспільство
Як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла: поради МВС

Наталія Порощук
glavcom.ua


Перевіряйте достовірність оголошення та профілю орендодавця
фото: МВС України/Facebook

Зберігайте пильність та не дайте себе ошукати – МВС

В мережі активно поширюються оголошення про «вигідну» оренду житла, які насправді є елементом шахрайських схем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують «вигідну ціну» та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають.

Як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла: поради МВС фото 1

Щоб уникнути шахрайства:

  • Перевіряйте достовірність оголошення та профілю орендодавця.
  • Використовуйте зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фото.
  • Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки.
Як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла: поради МВС фото 2

«Зберігайте пильність та не дайте себе ошукати», – наголошує МВС.

До слова, найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.

Нагадаємо, продаж нерухомості є важливим юридичним процесом, що потребує ретельної підготовки. Щоб угода відбулася без затримок і ризиків, продавець має заздалегідь підготувати повний пакет необхідних документів. «Главком» з посиланням на Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Києві розповідає, які документи повинен мати продавець для успішного укладання договору купівлі-продажу. 

Теги: МВС шахрайство оренда

