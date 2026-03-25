Не задекларував майно на понад 13 млн грн: депутат з Херсона отримав підозру
Прокурори повідомили про підозру депутату районної ради Херсона через недостовірну декларацію
Херсонська окружна прокуратура повідомила про підозру депутату однієї з районних рад міста. Обранця звинувачують у приховуванні майна на суму понад 13 млн грн у щорічних деклараціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
Джерела «Главкома» у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про депутата Херсонської районної ради Олександра Щербину.
Повідомляється, що розслідування розпочато за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції.
«Підозрюваний не вказав у деклараціях за 2023–2024 роки 82 об’єкти нерухомості, які належать йому на праві власності (24) або перебувають у користуванні (58). Йдеться про земельні ділянки, квартири та житлові будинки у Херсоні, а також паркомісце», – йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора України.
Яке покарання загрожує?
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).
Санкція цієї статті передбачає:
- штраф від 68 000 до 85 000 грн;
- або громадські роботи на строк до 240 годин;
- або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.
Нагадаємо, народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко пояснив, чому виплати на виконання депутатських повноважень різко зросли. У 2026 році нардепи почали отримувати майже 200 тис. грн на місяць.
Парламентар наголосив, що йдеться не про додаткові доходи, а про компенсацію витрат. «Компенсація спрямовується на речі, які держава безпосередньо не відшкодовує. Це витрати на папір, розхідні матеріали, оренду приміщень, роботу приймальнь на місцях, а також інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю», – пояснив Власенко. За словами депутата, збільшення суми пов’язане із тим, що ці виплати тривалий час не індексувалися.
Раніше «Главком» писав, що у січні-лютому 2026 року реєстр НАЗК поповнився десятками повідомлень від народних депутатів про чималенькі виплати. Цього разу йдеться не про зарплати, а про компенсації за місяці відпусток, які назбиралися у політиків за роки невтомної роботи.
Читайте також:
- Фокус Сігізмунда. Що НАЗК не помітило в деклараціях Галущенка?
- Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
- Зустріч «коаліції охочих», декларація про розгортання західних військ в Україні. Головне за 6 січня
- Декларація нелегальної зброї: поліція Києва назвала перші результати кампанії
- Недостовірні дані, незаконне збагачення: які порушення виявлено у деклараціях посадовців
- Три квартири, будинок та дорогий подарунок чоловіку: декларація глави Пенсійного фонду Харківщини
