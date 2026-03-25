Не задекларував майно на понад 13 млн грн: депутат з Херсона отримав підозру

Лариса Голуб
Прокурори вручили підозру депутату з Херсона
Прокурори повідомили про підозру депутату районної ради Херсона через недостовірну декларацію

Херсонська окружна прокуратура повідомила про підозру депутату однієї з районних рад міста. Обранця звинувачують у приховуванні майна на суму понад 13 млн грн у щорічних деклараціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України. 

Джерела «Главкома» у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про депутата Херсонської районної ради Олександра Щербину.

Повідомляється, що розслідування розпочато за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Підозрюваний не вказав у деклараціях за 2023–2024 роки 82 об’єкти нерухомості, які належать йому на праві власності (24) або перебувають у користуванні (58). Йдеться про земельні ділянки, квартири та житлові будинки у Херсоні, а також паркомісце», – йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора України.

Яке покарання загрожує?

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Санкція цієї статті передбачає:

  • штраф від 68 000 до 85 000 грн;
  • або громадські роботи на строк до 240 годин;
  • або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко пояснив, чому виплати на виконання депутатських повноважень різко зросли. У 2026 році нардепи почали отримувати майже 200 тис. грн на місяць.

Парламентар наголосив, що йдеться не про додаткові доходи, а про компенсацію витрат. «Компенсація спрямовується на речі, які держава безпосередньо не відшкодовує. Це витрати на папір, розхідні матеріали, оренду приміщень, роботу приймальнь на місцях, а також інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю», – пояснив Власенко. За словами депутата, збільшення суми пов’язане із тим, що ці виплати тривалий час не індексувалися.

Раніше «Главком» писав, що у січні-лютому 2026 року реєстр НАЗК поповнився десятками повідомлень від народних депутатів про чималенькі виплати. Цього разу йдеться не про зарплати, а про компенсації за місяці відпусток, які назбиралися у політиків за роки невтомної роботи.

Псевдозбір на лікування. Генпрокурор повідомив, що Гусакову змінено підозру
Псевдозбір на лікування. Генпрокурор повідомив, що Гусакову змінено підозру
Чоловік, який напідпитку виніс з крамниці пляшку горілки, отримав сім років ув’язнення
Убивство Парубія. Львівський суд почав розгляд справи
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
Встановлено особу угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті

