Не задекларував майно на понад 13 млн грн: депутат з Херсона отримав підозру

Прокурори повідомили про підозру депутату районної ради Херсона через недостовірну декларацію

Херсонська окружна прокуратура повідомила про підозру депутату однієї з районних рад міста. Обранця звинувачують у приховуванні майна на суму понад 13 млн грн у щорічних деклараціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Джерела «Главкома» у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про депутата Херсонської районної ради Олександра Щербину.

Повідомляється, що розслідування розпочато за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Підозрюваний не вказав у деклараціях за 2023–2024 роки 82 об’єкти нерухомості, які належать йому на праві власності (24) або перебувають у користуванні (58). Йдеться про земельні ділянки, квартири та житлові будинки у Херсоні, а також паркомісце», – йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора України.

Яке покарання загрожує?

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Санкція цієї статті передбачає:

штраф від 68 000 до 85 000 грн;

або громадські роботи на строк до 240 годин;

або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.

