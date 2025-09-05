Кличко звільнив Кандибора з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

18 липня суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора

Київській міській голова Віталій Кличко звільнів з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора «за угодою сторін». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Звільнити Кандибора Руслана Васильовича з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10 вересня 2025 за угодою сторін», – йдеться в розпорядженні №730 від 4 вересня за підписом Кличка.

За інформацією офіційного порталу Києва, директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА є Кандибор Руслан Васильович, який обіймає цю посаду з 31 серпня 2021 року і того ж року отримав шостий ранг державного службовця. Раніше Кандибор тривалий час був начальником Служби автомобільних доріг, потім деякий час керуючим справами Львівської обласної ради.

Нагадаємо, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, на думку правоохоронців, здійснив «службову недбалість, яка призвела до руйнування тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» у 2023 році». Він «не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій».

11 липня Віталій Кличко заявив, що вважає «політичним тиском» те, що 10 липня директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили підозри. На його думку, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва.

18 липня суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.