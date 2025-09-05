Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко звільнив Кандибора з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко звільнив Кандибора з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
18 липня суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора
фото: КМДА

Руслана Кандибора звільнено з 10 вересня

Київській міській голова Віталій Кличко звільнів з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора «за угодою сторін». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Звільнити Кандибора Руслана Васильовича з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10 вересня 2025 за угодою сторін», – йдеться в розпорядженні №730 від 4 вересня за підписом Кличка.

Розпорядження про звільнення Руслана Кандибора
Розпорядження про звільнення Руслана Кандибора
фото: www.kashtan.news

За інформацією офіційного порталу Києва, директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА є Кандибор Руслан Васильович, який обіймає цю посаду з 31 серпня 2021 року і того ж року отримав шостий ранг державного службовця. Раніше Кандибор тривалий час був начальником Служби автомобільних доріг, потім деякий час керуючим справами Львівської обласної ради.

Нагадаємо, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, на думку правоохоронців, здійснив «службову недбалість, яка призвела до руйнування тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» у 2023 році». Він «не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій». 

11 липня  Віталій Кличко заявив, що вважає «політичним тиском» те, що 10 липня директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили підозри. На його думку, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва.

18 липня суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Теги: Київ місцева влада КМДА звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стихійний ринок розташвався за 200 метрів від офіційного ринку біля метро «Мінська»
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
6 серпня, 16:12
У столиці миттєво погіршилася погода
Тропічна гроза накрила Київ: місто поринуло у темряву (відео)
6 серпня, 13:34
Маску має носити тільки хвора людина, щоб не розповсюджувати вірус серед оточуючих, пояснив інфекціоніст
Спалах Covid-19. Інфекціоніст пояснив, чи потрібно носити маски
13 серпня, 19:17
Експосадовцю Шевченківської РДА повідомлено про підозру
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів
20 серпня, 15:58
Більшість звільнених була в полоні з 2022 року
Україна на День Незалежності провела новий обмін полоненими
24 серпня, 16:54
Росіяни завдали комбінованого удару по столиці
У Києві зросла кількість загиблих та поранених через масований обстріл
28 серпня, 06:32
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
26 серпня, 17:03
Пожежа знищила будівлю у парку
У столичному парку «Нивки» знищено двоповерховий будинок на воді (фото)
2 вересня, 12:38
У своєму листі від 15 серпня перша леді США закликала Путіна припинити бойові дії заради дітей
The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп
Вчора, 03:25

Новини

Рух одним з проспектів Оболонського району обмежено 31 жовтня (схема)
Рух одним з проспектів Оболонського району обмежено 31 жовтня (схема)
Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною
Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною
Кличко звільнив Кандибора з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
Кличко звільнив Кандибора з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
На посольстві Данії у Києві приспущено прапори
На посольстві Данії у Києві приспущено прапори
У Києві чоловік щоранку грав гімн на тромбоні, а коли переїжджав – сусіди вийшли його віддячити
У Києві чоловік щоранку грав гімн на тромбоні, а коли переїжджав – сусіди вийшли його віддячити
На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)
На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
5110
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
5100
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2154
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1892
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua