Рекордна ціна на малину в Києві: що відбувається на ринку

Цни на малину в Україні у сезоні 2025 року продемонстрували нестандартну динаміку

На столичних ринках і в магазинах спостерігається нетипова ситуація з цінами на малину. Станом на 15 вересня ціна на цю ягоду в Києві зросла до рекордних показників. Зокрема, на одному з ринків біля станції метро «Мінська» 100 грамів малини коштує від 50 до 120 грн, а на стихійному ринку поруч – до 280 грн за кіло. Про повідомляє кореспондент «Главкома». Ще в кінці минулого тижня малину можна було купити по 180 грн за кіло.

За малину з власного домогосподарства у стаканчику жінка просить 110 грн фото: glavcom.ua

Малини на ринку мало, здебільшого її продають у стаканах фото: glavcom.ua

У великих мережевих супермаркетах, таких як «Екомаркет» і «Сільпо», сьогодні вранці малини на прилавках немає, хоча в онлайн продажу «Сільпо» пропонує малину по 379 грн за кіло, а в «Екомаркеті» онлайн малини немає.

Ціна у мережі «Сільпо» онлайн скриншот

Як зазначають експерти асоціації «Ягідництво України»,цни на малину в Україні у сезоні 2025 року продемонстрували нестандартну динаміку.

«Зазвичай ціна формується від початку червня до початку липня і далі тримається. У 2025 ця модель зламалась: наприкінці липня – різкий обвал через пізні сорти (менше ушкоджені заморозками), а згодом швидке повернення», – уточнили фахівці.

Динаміка сезону ціни на малину:

17–30 червня: високий старт і первинне зниження – Київ 400 грн/кг (18.06), Львів 425→375 грн/кг. Попит на переробку та обмежена ритміка приймання вирівняли першу хвилю збору.

01–15 липня: плавне здешевшання – Київ 150→170 грн/кг, Львів 250→200 грн/кг через масовий збір і середню якість продукції.

16–31 липня: ціновий збій – Київ 170→155→183 грн/кг, Львів 200→90 грн/кг через вихід пізніх сортів і перевищення пропускної здатності переробки.

01–22 серпня: нормалізація – Київ 170→225 грн/кг, Львів 90→210 грн/кг завдяки зменшенню валу та стабільній переробці надлишку.

23–26 серпня: утримання рівня – Київ ~225 грн/кг, Львів 210→205 грн/кг за ритмічних відвантажень.

Аналітики підкреслюють, що базовий ціновий коридор 2025 року виявився вищим за минулорічний. Якщо 2024 року середня ціна була близько 100 грн/кг, то 2025 року діапазон складав 200–250 грн/кг.

До слова, цього тижня в Києві пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників.