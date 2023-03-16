Глава Пентагону зателефонував Шойгу: що відомо про розмову та її причину

Триває розслідування щодо збиття американського безпілотника над Чорним морем

Міністр оборони США Ллойд Остін мав телефонну розмову з очільником міноборони Росії Сергієм Шойгу у зв'язку з інцидентом з американським безпілотником, який був перехоплений російським винищувачем і розбився в Чорному морі. Про це глава Пентагону розповів 15 березня на пресконференції після закінчення засідання у форматі «Рамштайн-10». Також про це повідомляє сайт оборонного відомства США.

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Остін наголосив, що США продовжуватимуть літати там, де це дозволяє міжнародне право, а Росія повинна оперувати своїми бойовими літаками у безпечний та професійний спосіб.

«Я мав телефонну розмову з моїм російським колегою, міністром Шойгу. Як я вже неодноразово говорив, важливо, щоб великі сили були моделлю прозорості та комунікації», – сказав глава міноборони США.

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Проте він не відповів на запитання про реакцію глави оборонного відомства країни-агресорки під час телефонної розмови: «Я не стану говорити про міністра Шойгу, так само як і вдаватися в деталі розмови. Я просто знову повторю, що США продовжать літати та оперувати там, де це дозволяє міжнародне право».

Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, відповідаючи на запитання, чи було це збиття безпілотника навмисним, сказав, що у нього запланована телефонна розмова з начальником генерального штабу РФ Валерієм Герасимовим.

«Було це навмисно чи ні – я ще не знаю. Я знаю, що перехоплення було навмисним, нам відомо, що агресивна поведінка була навмисною, що це було вкрай непрофесійним і дуже небезпечним. Чи був фізичний контакт – ще невідомо, треба подивитися. Але я можу сказати, що в нас є докази перехоплення, яке було вкрай агресивним – у нас є відео», – розповів він.

Говорячи про можливість підняти безпілотник, генерал констатував, що уламки затонули на глибині 1,2-1,5 км, тому підняти їх буде важко.

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«Така операція буде складною для всіх. Найімовірніше, він розбитий і не може бути відновлений. Щодо втрати чутливої ​​інформації й так далі – як завжди, ми вжили необхідних заходів», – запевнив Міллі.

Нагадаємо, США заявили, що 14 березня російський винищувач Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Зрештою дрон упав у міжнародні води.

Американське командування стверджує, що цей інцидент «не лише є небезпечним і непрофесійним, а й свідчить про відсутність компетентності».

У США пояснили, що їхні повітряні сили здійснюють польоти по всій Європі відповідно до чинного законодавства країни, яка приймає, та міжнародного права. Агресивні дії російського авіаційного екіпажу «небезпечні та можуть призвести до похибок і ненавмисної ескалації», каже командування.

Через інцидент Держдепартамент викликав посла Росії. Водночас у російському міноборони заперечують причетність до інциденту. Мовляв, апарат сам утратив керування та впав у воду.

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Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон вживає заходів, щоб безпілотник не потрапив до чужих рук. «Очевидно, ми не хочемо, щоб хтось захопив його, окрім нас», – сказав він. У Європейському командуванні США заявляли, що поки не знайшли дрон у Чорному морі.

Водночас секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія спробує відшукати й дістати з дна Чорного моря залишки американського безпілотника.

До слова, речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі.