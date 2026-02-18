Працівники енергетичної сфери отримуватимуть премії Кабміну: деталі

Пів сотні фахівців щорічно отримуватимуть премію у розмірі 200 тис. грн

Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тис. грн кожна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку», – йдеться в заяві.

Свириденко наголосила, що фінансуватимуться премії за рахунок коштів держбюджету. «Вона має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі. Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 6 лютого стартувала подача заявок в «Дії» на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.