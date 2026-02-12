Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку

Відповідно до урядового розпорядження, головою Національної ради з питань молоді призначено чинну прем'єрку Юлію Свириденко

Кабінет міністрів України завершив процес формування та затвердив склад Національної ради з питань молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне урядове розпорядження «Про затвердження складу Національної ради з питань молоді».

Відповідно до урядового розпорядження, головою Національної ради з питань молоді призначено чинну прем'єрку Юлію Свириденко.

Крім того, у списку ради є кілька міністрів, зокрема, міністр молоді та спорту Матвій Бідний та міністерка культури Тетяна Бережна.

Постійний склад Національної ради з питань молоді скрин постанови КМ

Варто зауважити, що до ради також увійшли представники молодіжних громадських об’єднань, органів студентського самоврядування, а також представники профільних міністерств та відомств.

Очікується, що робота Ради допоможе адаптувати державні програми під реальні потреби молоді, зокрема у питаннях освіти, працевлаштування та соціальної підтримки в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років. Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №13574, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів віком до 25 років, що добровільно відслужили за програмою «Контракт 18-24». Закон має доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Законопроєкт встановлює, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану добровільно відслужили рік за контрактом і були звільнені на законних підставах, не підлягатимуть автоматичному призову протягом 12 місяців після завершення служби. Водночас вони можуть бути залучені до війська лише за власною згодою.