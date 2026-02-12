Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку
Кабмін затвердив склад Національної ради з питань молоді
фото з відкритих джерел

Відповідно до урядового розпорядження, головою Національної ради з питань молоді призначено чинну прем'єрку Юлію Свириденко

Кабінет міністрів України завершив процес формування та затвердив склад Національної ради з питань молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне урядове розпорядження «Про затвердження складу Національної ради з питань молоді». 

Відповідно до урядового розпорядження, головою Національної ради з питань молоді призначено чинну прем'єрку Юлію Свириденко. 

Крім того, у списку ради є кілька міністрів, зокрема, міністр молоді та спорту Матвій Бідний та міністерка культури Тетяна Бережна. 

Постійний склад Національної ради з питань молоді
Постійний склад Національної ради з питань молоді
скрин постанови КМ

Варто зауважити, що до ради також увійшли представники молодіжних громадських об’єднань, органів студентського самоврядування, а також представники профільних міністерств та відомств.

Очікується, що робота Ради допоможе адаптувати державні програми під реальні потреби молоді, зокрема у питаннях освіти, працевлаштування та соціальної підтримки в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років. Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №13574, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів віком до 25 років, що добровільно відслужили за програмою «Контракт 18-24». Закон має доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Законопроєкт встановлює, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану добровільно відслужили рік за контрактом і були звільнені на законних підставах, не підлягатимуть автоматичному призову протягом 12 місяців після завершення служби. Водночас вони можуть бути залучені до війська лише за власною згодою.

Читайте також:

Теги: Кабмін молодь Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмельниччино, кого ти обрала? Чим відзначилися брати Стефанчуки, Герега та інші за шість років?
Хмельниччино, кого ти обрала? Чим відзначилися брати Стефанчуки, Герега та інші за шість років? Спецпроєкт
13 сiчня, 12:40
Свириденко провела зустріч зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею.
Свириденко провела зустріч зі спікеркою парламенту Латвії
15 сiчня, 22:38
Оновлений Трудовий кодекс є одним з ключових кроків для реалізації стратегії зайнятості населення до 2030 року
Уряд вніс до Ради проєкт Трудового кодексу
19 сiчня, 15:20
Під час першої зустрічі з новим складом наглядової ради уряд поставив завдання терміново призначити нове керівництво «Енергоатома»
Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання
29 сiчня, 05:32
Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди
«3000 км Україною». Свириденко повідомила, скільки українців оформили безкоштовні квитки
2 лютого, 20:28
За словами Свириденко, програма поширюється на всі типи надзвичайних ситуацій, передбачених чинним законодавством
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати
Сьогодні, 06:45
Свириденко наголошує, що проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів
Уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища: серед інвесторів друг Трампа
12 сiчня, 20:19
Партнери України в форматі G7+ визначили пріоритети енергетичної допомоги
Партнери у форматі G7+ узгодили підтримку енергетики України
23 сiчня, 18:40
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів
28 сiчня, 21:00

Політика

Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку
Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку
Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко
Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
Шуфрич досі у СІЗО. Адвокат пояснив, в яку пастку попав нардеп
Шуфрич досі у СІЗО. Адвокат пояснив, в яку пастку попав нардеп
Сибіга навангував Угорщині проблеми з транзитом російської нафти: знайшов для неї вихід
Сибіга навангував Угорщині проблеми з транзитом російської нафти: знайшов для неї вихід
Нардеп від «Слуги народу» розказав, як парламент дурить МВФ
Нардеп від «Слуги народу» розказав, як парламент дурить МВФ

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua