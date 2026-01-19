Головна Гроші Особисті фінанси
«Зимова тисяча». Свириденко розповіла, на що українці найчастіше витрачають кошти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Зимова тисяча». Свириденко розповіла, на що українці найчастіше витрачають кошти
Загалом допомогу оформили та отримати 17,8 млн українців
фото: glavcom.ua

Найчастіше громадяни спрямовують отримані кошти на оплату комунальних послуг

Українці витратили 11,3 млрд грн у межах програми «Зимова підтримка», з них 80% – на оплату комунальних послуг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко

«Громадяни активно користуються «тисячею» і вже витратили 11,3 млрд грн допомоги. Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг – це близько 80% витрат. Серед інших популярних категорій – продукти, ліки, а також донати на Сили оборони України», – йдеться в повідомленні.

Загалом допомогу оформили та отримати 17,8 млн українців, з них 3,5 млн – діти. Усі виплати за цією програмою вже здійснені на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року.

Водночас тривають виплати у розмірі 6,5 тис. грн для вразливих категорій населення. Їх уже отримали 374 367 людей, і з цієї суми громадяни витратили 1,1 млрд грн – переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття.

Очільниця уряду зауважила, що в Україні паралельно діють й інші державні програми підтримки на зимовий період: цільова допомога для мешканців прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема виплати на дрова, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми підтримки енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінсоцполітики та продовжив терміни використання допомоги 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка».

Отримувачі пенсій і соціальних виплат через «Укрпошту», для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року – тепер термін однаковий для обох категорій. Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно.

До слова, станом на початок 2026 року в Україні зафіксовано 36 629 активних виконавчих проваджень через невиплату заробітної плати. За рік кількість таких стягнень зросла на 6%.

Минулого року українські компанії встановили антирекорд: було відкрито 9 174 провадження щодо заборгованості із зарплати проти 488 роботодавців. Це на 30% більше, ніж у 2024 році, і найвищий показник за останні п’ять років.

Теги: Юлія Свириденко гроші комуналка

