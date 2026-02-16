Енергокредити для ОСББ та приватних будинків: Свириденко повідомила деталі

Власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит під 0% на обладнання для автономного електроживлення житла

Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК

Програма дозволяє забезпечити безперебійне функціонування багатоквартирних будинків. Зокрема – роботу ліфтів, насосів, тепла, води та освітлення під час відключень.

Пільговий кредит під 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми «5–7–9%». Сума – до 3 млн грн, строк – до трьох років.

Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% – сонячної електростанції або теплового насоса. Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.

Енергопідтримка для приватних будинків

Власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит під 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи.

Пільговий кредит під 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми «5–7–9%». ⁠Сума – до 480 тис. грн, строк – до 10 років.

⁠Компенсація держави – до 30% вартості обладнання. Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.