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Загинув під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Олександра Бунду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Олександра Бунду
Захисника призвали до армії у серпні 2024 року і він, не вагаючись, присягнув на вірність Україні
колаж: glavcom.ua

Пройшовши через усі труднощі військової служби, захисник став частиною взводу протитанкових ракетних комплексів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Бунду. 

Під час виконання бойового завдання в районі села Ганнівка Покровського району Донецької області 5 грудня 2024 року поліг захисник з Хмельниччини солдат Олександр Бунда. Про це повідомила Ганнопільська громада. 

Олександр народився 4 березня 1996 року у селі Досін Ганнопільської сільської громади Шепетівського району Хмельницької області. 

Чоловіка призвали до армії у серпні 2024 року і він, не вагаючись, присягнув на вірність Україні. Пройшовши через усі труднощі військової служби, Олександр Бунда став частиною взводу протитанкових ракетних комплексів. Він був оператором першого відділення взводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки.

Олександр Бунда поліг під час виконання бойового завдання в районі села Ганнівка, Покровського району Донецької області
Олександр Бунда поліг під час виконання бойового завдання в районі села Ганнівка, Покровського району Донецької області
фото: Ганнопільська громада, Facebook

Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, захисник України поліг під час виконання бойового завдання. 5 грудня 2024 року стало чорним днем у календарі для родини, друзів, громади і всіх, хто знав Олександра.

Захисникові було всього 28 років, але цього віку вистачило, щоб стати справжнім героєм. Олександр загинув під час виконання бойового завдання в районі села Ганнівка, Покровського району Донецької області.

«У нього не було вибору: він був сином, братом, батьком, чоловіком, другом, патріотом, і він відчував глибоке прагнення захистити рідну землю. Олександр, як і всі герої нашої війни, стояв на передовій, з усіма труднощами і небезпеками, що приносить війна. Його обов’язок був важким, але він його виконував з великою відданістю. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. У цей скорботний час невимовного горя вся громада разом з вами», – йдеться у повідомленні Ганнопільської громади.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання

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