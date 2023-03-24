Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Тарифи на електроенергію зростуть удвічі: коли буде підвищення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Тарифи на електроенергію зростуть удвічі: коли буде підвищення
У середньому платіжка за електроенергію може зрости до 470 грн
фото з відкритих джерел

Питання підвищення тарифів можуть розглянути після завершення опалювального сезону

На українців вже скоро чекає підвищення тарифів на електроенергію. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко.

Він зазначив, що нинішня система тарифів на електроенергію є неправильною. «Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий за реальну ціну енергії. І, підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат-годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 млрд грн на рік», – розповів Бойко.

Як зміняться суми у платіжках

Зараз домогосподарства, які споживають на місяць до 100 кВт·год (включно), платять за електроенергію за тарифом 1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт·год, а ті, які споживають понад це – за тарифом 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт·год.

Якщо раніше ви могли платити 360 гривень за споживання 250 кВт год, то за підвищення тарифу вдвічі платіжка зросте до 720 грн.

У середньому платіжка за електроенергію в Україні у 2023 році може зрости з нинішніх 240 грн на місяць до 470 грн (за тарифу 2,8 грн/кВт год) або приблизно до 840 грн (за ринковим ціноутворенням).

Коли буде ухвалено рішення про підвищення тарифів на світло

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що питання підвищення тарифів можуть розглянути після завершення опалювального сезону (зазвичай це початок – середина квітня): «Якщо тарифи й переглядатимуть, то тільки після завершення опалювального сезону, і підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто залежно від споживання кожного домогосподарства».

З-поміж обґрунтувань причин – необхідність подолати наслідки енергетичного терору росіян. Крім того, нині низькі тарифи на електроенергію для населення забезпечував спеціальний механізм – покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Згідно з правилами ПСО, кошти на компенсацію низьких тарифів для населення мають виділяти держкомпанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго», реалізуючи свою електроенергію за ринковими цінами. Але вони зараз не мають таких доходів.

Нагадаємо, постановою КМУ від 28 жовтня 2022 р. № 1206 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483» передбачено продовження дії спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Читайте також: Тарифи на газ, гарячу воду та опалення. Чого очікувати українцям
Теги: електроенергія тарифи Кабмін ціни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У тариф включена вартість адресної доставки
Тарифи на поштові відправлення до Німеччини суттєво знизяться
21 березня, 07:41
Підвищення тарифів на воду: наскільки зростуть суми у платіжках
Підвищення тарифів на воду: наскільки зростуть суми у платіжках
17 березня, 20:11
На час воєнного стану та шість місяців після нього підвищення тарифів на газ і теплову енергію заборонено
Тарифи на газ, гарячу воду та опалення. Чого очікувати українцям
16 березня, 05:30

Особисті фінанси

Супермаркети підняли ціни на гречку, рис і макарони: скільки тепер коштують
Супермаркети підняли ціни на гречку, рис і макарони: скільки тепер коштують
Як змінюються надбавки до пенсії залежно від віку: роз’яснення
Як змінюються надбавки до пенсії залежно від віку: роз’яснення
Тарифи на електроенергію зростуть удвічі: коли буде підвищення
Тарифи на електроенергію зростуть удвічі: коли буде підвищення
Компенсація за втрачене житло: хто отримає першочергово
Компенсація за втрачене житло: хто отримає першочергово
Робота без вищої освіти: хто може заробляти понад 30 тис. грн
Робота без вищої освіти: хто може заробляти понад 30 тис. грн
Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення
Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
28K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
18K
Міністр Лісовий повідомив про реформу МОН та перевірку своєї дисертації
8750
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці
8367
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ
8203
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
Вчора, 20:30
Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Вчора, 11:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту