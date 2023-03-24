Тарифи на електроенергію зростуть удвічі: коли буде підвищення

У середньому платіжка за електроенергію може зрости до 470 грн

Питання підвищення тарифів можуть розглянути після завершення опалювального сезону

На українців вже скоро чекає підвищення тарифів на електроенергію. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко.

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Він зазначив, що нинішня система тарифів на електроенергію є неправильною. «Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий за реальну ціну енергії. І, підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат-годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 млрд грн на рік», – розповів Бойко.

Як зміняться суми у платіжках

Зараз домогосподарства, які споживають на місяць до 100 кВт·год (включно), платять за електроенергію за тарифом 1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт·год, а ті, які споживають понад це – за тарифом 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт·год.

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Якщо раніше ви могли платити 360 гривень за споживання 250 кВт год, то за підвищення тарифу вдвічі платіжка зросте до 720 грн.

У середньому платіжка за електроенергію в Україні у 2023 році може зрости з нинішніх 240 грн на місяць до 470 грн (за тарифу 2,8 грн/кВт год) або приблизно до 840 грн (за ринковим ціноутворенням).

Коли буде ухвалено рішення про підвищення тарифів на світло

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що питання підвищення тарифів можуть розглянути після завершення опалювального сезону (зазвичай це початок – середина квітня): «Якщо тарифи й переглядатимуть, то тільки після завершення опалювального сезону, і підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто залежно від споживання кожного домогосподарства».

З-поміж обґрунтувань причин – необхідність подолати наслідки енергетичного терору росіян. Крім того, нині низькі тарифи на електроенергію для населення забезпечував спеціальний механізм – покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Згідно з правилами ПСО, кошти на компенсацію низьких тарифів для населення мають виділяти держкомпанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго», реалізуючи свою електроенергію за ринковими цінами. Але вони зараз не мають таких доходів.

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Нагадаємо, постановою КМУ від 28 жовтня 2022 р. № 1206 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483» передбачено продовження дії спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.