Тарифи на газ можуть підвищити: чого очікувати українцям
Вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1,5 грн
В Україні сьогодні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Він наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Проте, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.
«Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК «Нафтогазі» розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1,5 грн», – заявив Попенко.
Станом на сьогодні тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр. Якщо тариф піднімуть так, як стверджує голова Спілки споживачів комунальних послуг, то він складе 9-9,5 грн.
«Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду», – зауважив Попенко.
Раніше повідомлялося, що ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною. Цінники від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів першого місяця весни не змінилися.
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