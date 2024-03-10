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Тарифи на газ можуть підвищити: чого очікувати українцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тарифи на газ можуть підвищити: чого очікувати українцям
Ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною
фото з відкритих джерел

Вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1,5 грн

В Україні сьогодні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Проте, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.

«Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК «Нафтогазі» розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1,5 грн», – заявив Попенко.

Станом на сьогодні тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр. Якщо тариф піднімуть так, як стверджує голова Спілки споживачів комунальних послуг, то він складе 9-9,5 грн.

«Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду», – зауважив Попенко.

Раніше повідомлялося, що ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною. Цінники від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів першого місяця весни не змінилися.

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Теги: населення українці опалення тарифи

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