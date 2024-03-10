Тарифи на газ можуть підвищити: чого очікувати українцям

Ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною

Вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1,5 грн

В Україні сьогодні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Проте, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.

«Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК «Нафтогазі» розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1,5 грн», – заявив Попенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на сьогодні тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр. Якщо тариф піднімуть так, як стверджує голова Спілки споживачів комунальних послуг, то він складе 9-9,5 грн.

«Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду», – зауважив Попенко.

Раніше повідомлялося, що ціна на природний газ для населення в березні 2024 року залишиться незмінною. Цінники від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів першого місяця весни не змінилися.