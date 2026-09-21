Завдав 20 ножових ударів: киянин підозрюється у вбивстві співмешканки

Зловмисник намагався заплутати слідчих і стверджував, що жінка нібито сама заподіяла собі шкоду

У Деснянському районі столиці під час побутового конфлікту 53-річний киянин жорстоко побив та порізав свою співмешканку. Від отриманих травм і крововтрати потерпіла померла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Про подію правоохоронцям повідомили медики швидкої допомоги, які прибули на виклик до квартири в багатоповерхівці. На тілі 42-річної жінки виявили щонайменше 20 ножових поранень на руках і ногах. Попри зусилля лікарів, урятувати її життя не вдалося.

За даними слідства, трагедія сталася під час розпивання алкогольних напоїв. У ході сварки чоловік схопив зі столу ніж і завдав ним численних ударів потерпілій. Після цього він викинув знаряддя злочину у вікно та викликав медиків.

Аби уникнути відповідальності, зловмисник намагався заплутати слідчих і стверджував, що жінка нібито сама заподіяла собі шкоду.

Поліцейські вилучили речові докази та затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Вилучений поліцією речовий доказ фото: Національна поліція України/Facebook

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої).

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі фото: Національна поліція України/Facebook

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області поліцейські затримали 58-річного чоловіка, який під час сварки на ґрунті ревнощів жорстоко вбив свою 64-річну співмешканку. Трагедія сталася в селі Музичі. За даними слідства, цивільне подружжя вживало алкогольні напої за місцем тимчасового проживання. Під час застілля між ними спалахнув конфлікт через ревнощі. У розпалі сварки чоловік схопив сокиру та завдав її ріжучою частиною щонайменше 13 ударів по ногах жінки.

Раніше у Київській області правоохоронці затримали 28-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві неповнолітньої дівчини. Зловмисник виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і вже мав судимість за аналогічний злочин. За даними слідства, трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих. Під час застілля один із приятелів жінки згадав, що має давню образу на її старшу доньку.