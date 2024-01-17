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Білий дім озвучив мету зустрічі Байдена з лідерами Конгресу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім озвучив мету зустрічі Байдена з лідерами Конгресу
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Зустріч відбуватиметься за зачиненими дверима й, очевидно, матиме конфіденційний характер

Запланована зустріч президента США з лідерами Конгресу щодо фінансування потреб національної оборони призначена для повного розуміння законодавцями наскільки гостро Україна потребує продовження підтримки. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Для президента, а також команди з питань нацбезпеки це стане можливістю переконатися, що члени Конгресу повною мірою розуміють відчайдушну нагальну потребу в тому, аби зброя й додаткові можливості для України продовжували виділятися», – сказав представник Білого дому.

Зустріч відбуватиметься за зачиненими дверима й, очевидно, матиме конфіденційний характер.

Кірбі також нагадав, що останній пакет оборонної допомоги Україні був виділений наприкінці грудня. При цьому українці продовжують потерпати від ракетних і повітряних атак російських військ, які також намагаються наступати на різних ділянках фронту.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі в середу 17 січня, щоб обговорити своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України, Ізраїлю та інших заходів національної безпеки.

Як писало раніше видання Politico, на заході ймовірно будуть присутні лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер, лідер сенатської меншини Мітч Макконнелл, речник палати представників республіканець Майк Джонсон і лідер меншості в палаті Хакім Джефріс.

За словами джерел, знайомих із зустріччю, також були запрошені також провідні республіканці та демократи в Сенаті та комітетах з асигнувань Палати представників. Минулого тижня лідери Сенату висловили оптимізм щодо стану переговорів щодо допомоги Україні та Ізраїлю, заявивши, що законодавці досягли прогресу в досягненні угоди. 

Як зазначила Жан-П'єр, двопартійні переговори продовжуються, і Білий дім вважає, що переговори «рухаються у правильному напрямку». Тим часом, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив у вівторок, що додаткову допомогу США Україні буде надано протягом декількох тижнів.

Видання цитує лідера демократичної більшості в сенаті Чака Шумера, який заявив: «Ключем до завершення нашої роботи цього тижня буде двопартійна співпраця в обох палатах. Ви не зможете ухвалити ці законопроекти без підтримки республіканців та демократів як у палаті представників, так і в сенаті».

Раніше цього місяця Шумер і речник палати представників Майк Джонсон домовилися прийняти двоступінчастий план щодо продовження тимчасового фінансування адміністрації США до 1 і 8 березня.

Торік у листопаді президент Джо Байден підписав законопроект про тимчасове поетапне фінансування уряду. На першому етапі до 19 січня передбачено асигнування на сільське господарство, військове будівництво та справи ветеранів, енергетику та водопостачання. Другий етап, який продовжено до 2 лютого, включатиме фінансування інших установ уряду.  Конгрес США досяг угоди про максимальні витрати для фінансування уряду до кінця 2024 фінансового року на рівні $1,59 трлн. З них на оборону пропонується виділити $886 млрд, не пов'язані з обороною витрати - $704 млрд.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше. Про це він сказав у суботу журналістам, повідомляє сайт Білого дому.

Байден заявив, що готовий до серйозних змін у міграційній політиці. «Я готовий запровадити значні зміни в питанні кордону. Впродовж останніх п’яти тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми досягнемо мети», – зазначив президент Сполучених Штатів. Він також попередив республіканців про наслідки блокування допомоги Україні. 

До слова, президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі отримає послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому передасть радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє видання, у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами: від наступу до оборони. Bloomberg зазначає, що Зеленський «розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче говорити про це публічно».Також повідомляється, що український президент має передати свою відповідь Байдену і «нагадати Конгресу США, що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби».

Теги: блокування Україна Володимир Зеленський фінансування українці зброя

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