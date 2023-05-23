У «Дії» з’явилася нова послуга для водіїв

Спочатку потрібно подати заяву в застосунку, а потім забрати посвідчення в сервісному центрі МВС

У застосунку «Дія» стала доступна послуга заміни посвідчення водія. Для цього необхідно подати заяву через застосунок та забрати готове посвідчення водія в сервісному центрі МВС. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Замінюйте водійське посвідчення за кілька кліків у «Дії». Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою», – йдеться в повідомленні.

Спочатку потрібно подати заяву в застосунку, а потім забрати посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовитись від пластикового документа та залишаєте лише цифровий.

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«Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first. Подайте заяву про заміну в «Дії» та оплатіть протягом 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа», – зазначив Федоров.

Щоб послуга працювала – не забудьте оновити застосунок.

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