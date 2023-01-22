Мін'юст США звинувачує двох бізнесменів у допомозі російському олігарху

Чоловіки намагалися вивести з-під санкцій яхту Вексельберга вартістю $90 млн

Міністерство юстиції США заявило про порушення справи проти російського бізнесмена Владислава Осипова та британського бізнесмена Річарда Мастерса. Відомство вважає, що вони намагалися вивести з-під санкцій яхту Tango, яка, ймовірно, належить російському олігарху з оточення президента РФ Путіна Віктору Вексельбергу. Про це повідомляє сайт американського відомства.

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Вексельберг перебуває під санкціями США з 2018 року (через імовірну причетність до російського втручання у вибори в США). Після російського вторгнення в Україну США та Великобританія запровадили проти нього додаткові обмеження. Після цього на запит американської влади в Іспанії було затримано яхту Tango вартістю $90 млн.

Як стверджує міністерство юстиції США, Осипов «виконував функції керуючого нерухомим майном яхти Tango» і розробив складну схему, у якій були задіяні підставні компанії, щоб приховати справжнього власника яхти. Мастерсу інкримінують керівництво компанією, яка «взяла на себе управління Tango» після того, як Вексельберг потрапив під американські санкції. Крім того, за версією відомства, Мастерс обманював американські фінансові органи, придумавши для яхти хибну назву – «Фанта».

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«Унаслідок цього фінансові установи США опрацювали транзакції на сотні тисяч доларів для Tango, які вони інакше не дозволили б, якби знали про причетність Вексельберга до фінансових операцій», – зазначило відомство.

На Осипова виписано орден на арешт, а Мастерса вже затримали в Іспанії. Бізнесменів звинувачують у змові з метою обману США, порушенні санкційного режиму, а також відмиванні грошей.

Віктор Вексельберг – мільярдер і близький союзник президента Росії Володимира Путіна, який очолює московську Renova Group (конгломерат, що включає метали, видобуток, технології та інші активи).

Раніше повідомлялося, що у США відбулися обшуки на об'єктах, які, ймовірно, належать російському олігарху Вексельбергу.

Нагадаємо, іспанська поліція та ФБР США арештували яхту олігарха з оточення Путіна.