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Міноборони створить вебпортал для військових «Армія+»: які його завдання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони створить вебпортал для військових «Армія+»: які його завдання
Раніше повідомлялося, що Міноборони планує запуск застосунку «Армія+» на літо
фото: mil.gov.ua/Міноборони

На вебпорталі «Армія+» військовослужбовці зможуть подати заяву, електронні рапорти та інші звернення

Кабінет міністрів затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони «Армія+». Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів порталу «Армія+», його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі, а також інші питання щодо функціонування порталу. Постановою доручено Міністерству оборони забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу «Армія+» з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, основними завданнями порталу стануть:

  • надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;
  • можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;
  • в електронному кабінеті можна буде отримати інформацію з інших державних електронних ресурсів;
  • формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;
  • розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;
  • трансляції теле- чи радіопрограм та інше.

«У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватись різними послугами», – каже Гончаренко.

Як повідомлялося, Міноборони розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців «Армія+», в якому планують об’єднати безліч послуг, від використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів.

До слова, військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів віднині можна отримати на порталі «Дія». На документі є QR-код, за яким перевіряють дійсність документа та інформацію з реєстру «Оберіг». Документ сформується за умови, що всі потрібні дані про людину є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Теги: військові застосунок

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