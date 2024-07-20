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У застосунку «Київ Цифровий» тимчасово не працюватиме оплата сервісів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У застосунку «Київ Цифровий» тимчасово не працюватиме оплата сервісів
Оплата в застосунку не працюватиме із 23:00 20 липня до 12:00 21 липня
фото з відкритих джерел

Тимчасово не буде доступне проведення оплати за паркування і проїзд у громадському транспорті

У ніч з 20 на 21 липня в застосунку «Київ Цифровий» проводитимуться технічні роботи. У зв'язку з цим тимчасово не працюватиме оплата сервісів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Оплата не працюватиме із 23:00 20 липня до 12:00 21 липня. Платіжний провайдер, який використовується у застосунку «Київ Цифровий», буде проводити заплановані технічні роботи.

Через це не буде доступне проведення оплати за паркування і проїзд у громадському транспорті.

«Технічні роботи проводяться задля стабільності та швидкості роботи сервісу. До обіду 21 липня можливість проводити оплату повернеться. Дякуємо за розуміння!» – наголосили спеціалісти платіжного провайдера.

Нагадаємо, застосунок «Київ Цифровий» розпочав тестування нової функції – оплата проїзду в наземному громадському транспорті без валідатора.

Раніше повідомлялося, що київська влада, ймовірно, готує до запуску новий сервіс – оплата проїзду у смартфоні. 

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Теги: Київ застосунок

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