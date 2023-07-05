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Платіжки по-новому: кияни можуть відмовитися від паперових квитанцій

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Платіжки по-новому: кияни можуть відмовитися від паперових квитанцій
Електронні рахунки матимуть низку переваг
фото: glavcom.ua

Нововведення стартує з 10 липня

Із 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових квитанцій за комуналку та отримувати їх лише онлайн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили в КМДАі, рішення ухвалили через численні звернення споживачів.

Відмовитись від паперових рахунків-повідомлень можливо за всіма адресами (об’єктами), якщо їх у споживача декілька. Оплачувати за комуналку можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються послуги.

Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.

Процедура відмови від паперового рахунку-повідомлення:

  • В особистому кабінеті споживача з 10 липня буде автоматично з’являтись спливаюче віконце з кнопками. Тут необхідно обрати адресу, за якою бажаєте відмовитись від паперового рахунку. Також від нього можна буде відмовитись на сторінці управління профілем.
  • Якщо споживач має декілька об’єктів і бажає відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на всіх об’єктах, треба натиснути кнопку «Відмовитись для всіх об’єктів».
  • Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на конкретному об’єкті, то потрібно натиснути кнопку «Перейти до налаштувань» та обрати об’єкт, на якому споживач не бажає отримувати паперові рахунки-повідомлення.
  • На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.
Як відмовитися від паперового рахунку-повідомлення
Як відмовитися від паперового рахунку-повідомлення
фото: КМДА

Окрім того, споживачі можуть залишити заяву в районному сервісному центрі «Центрі комунального сервісу». Контакти центрів за посиланням.

Електронні рахунки мають низку переваг:

  • швидше надходять до споживача в електронних сервісах: в особистому кабінеті споживача, в мобільному додатку «Комуналка» або на сайтах надавачів житлово-комунальних послуг та інших платформах;
  • на сайті ЦКС споживач може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що виглядає так само, як паперовий, та в разі необхідності зможе його роздрукувати;
  • оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.

Нагадаємо, що Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду. З 1 липня 2023 року тарифи мали зрости в середньому на 32%.

Теги: Київ комуналка

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