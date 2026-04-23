На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування трьох дітей

Ювенальні прокурори Миргородської окружної прокуратури довели вину мешканця одного із сіл Полтавщини у сексуальному насильстві та зґвалтуванні трьох малолітніх дівчат. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Обвинуваченому на момент вчинення злочинів було 43 роки. Потерпілим – п’ять, шість і дев’ять років. Дівчата були родичками та проживали по сусідству з чоловіком.

«За даними слідства, він користувався довірою дітей, обіцяв пригостити їх солодощами і таким чином заманював до свого будинку. Там вчиняв щодо них злочини. Окремі епізоди відбувалися також у будинку потерпілих, коли дорослих не було поруч», – йдеться у повідомленні.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину заперечував. Водночас суд визнав його винним на підставі зібраних доказів, а також результатів судово-медичних і психологічних експертиз.

