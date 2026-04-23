Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування трьох дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування трьох дітей
За даними слідства, чоловік користувався довірою дітей, обіцяв пригостити їх солодощами і таким чином заманював до свого будинку
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину заперечував

Ювенальні прокурори Миргородської окружної прокуратури довели вину мешканця одного із сіл Полтавщини у сексуальному насильстві та зґвалтуванні трьох малолітніх дівчат. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Обвинуваченому на момент вчинення злочинів було 43 роки. Потерпілим – п’ять, шість і дев’ять років. Дівчата були родичками та проживали по сусідству з чоловіком.

«За даними слідства, він користувався довірою дітей, обіцяв пригостити їх солодощами і таким чином заманював до свого будинку. Там вчиняв щодо них злочини. Окремі епізоди відбувалися також у будинку потерпілих, коли дорослих не було поруч», – йдеться у повідомленні.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину заперечував. Водночас суд визнав його винним на підставі зібраних доказів, а також результатів судово-медичних і психологічних експертиз.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане 22-річний молодик за обвинуваченням у зґвалтуванні 11-річної дівчинки після знайомства в інтернеті. Слідчі завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду.

Раніше вітчима, який роками ґвалтував падчерку, засудили до довічного позбавлення волі. У 2011 році чоловік почав жити з цивільною дружиною та її чотирирічною донькою. Коли дівчинці виповнилося вісім років, почав її розбещувати, а з 10-річного віку ґвалтував щонайменше чотири роки. Увесь цей час вітчим тримав дівчинку в страху, погрожуючи побиттям за непокору, і змушував мовчати про те, що відбувалося вдома під час відсутності матері.

Теги: зґвалтування Офіс Генерального прокурора діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування трьох дітей
На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування трьох дітей
Буковина: чоловік вдарив ножем у шию двох представників ТЦК
Буковина: чоловік вдарив ножем у шию двох представників ТЦК
На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина
На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина
Справа Хейла: САП уклав угоду з обвинуваченим Пилипчуком
Справа Хейла: САП уклав угоду з обвинуваченим Пилипчуком
Розкрадання коштів Української асоціації футболу: справу Павелка передано до суду
Розкрадання коштів Української асоціації футболу: справу Павелка передано до суду
Стрілянина у Львові: затриманий має проблеми з психічним здоровʼям
Стрілянина у Львові: затриманий має проблеми з психічним здоровʼям

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua