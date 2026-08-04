Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Українці встановили рекорд інвестицій у військові облігації

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Українці встановили рекорд інвестицій у військові облігації
Українці продовжують активно інвестувати у військові облігації
фото з відкритих джерел

За липень фізичні особи збільшили інвестиції в військові облігації більш ніж на 9,3 млрд грн

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що перебувають у власності фізичних осіб, станом на 3 серпня сягнув 159,3 млрд грн. Це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів України.

Це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій. Найбільший приріст серед усіх категорій інвесторів у липні продемонстрували саме фізичні особи, що, за оцінкою Мінфіну, свідчить про збереження високого інтересу громадян до інвестування в державні цінні папери.

Станом на 3 серпня загальний обсяг ОВДП в обігу становив 2 трлн грн. Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банки, портфель яких за місяць зріс із 916,3 млрд грн до 933 млрд грн.

Українці встановили рекорд інвестицій у військові облігації фото 1
Інфографіка: Міністерство фінансів України

Також збільшилися вкладення юридичних осіб – до 217,1 млрд грн, страхових компаній – до 25,7 млрд грн, нерезидентів – до 18,6 млрд грн. Портфель Національного банку України протягом липня залишився незмінним – 655,8 млрд грн.

За підсумками січня–липня 2026 року через ринок ОВДП до державного бюджету залучено 310,2 млрд грн, із яких 230 млрд грн – через первинні аукціони, ще 80,2 млрд грн – через аукціони обміну.

Українці встановили рекорд інвестицій у військові облігації фото 2
Інфографіка: Міністерство фінансів України

У Міністерстві фінансів наголошують, що в умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став третім за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після фінансування від Європейського Союзу.

Придбати військові облігації можна через застосунок «Дія», банки, які працюють із державними цінними паперами, або ліцензованих брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн, 1 тис. доларів США або 1 тис. євро.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов назвав гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень у другому півріччі 2026 року. За його словами, ОВДП мають перевагу перед депозитами, оскільки дохід від них не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Читайте також:

Теги: інвестиції гроші військові фінансування облігація валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на липень 2026 року Сергій Корецький залишається кінцевим бенефіціаром кількох компаній, серед яких «Солар Продакшн Україна»
Мільйонер і латифундист. Якими статками володіє кандидат у прем'єри Сергій Корецький
15 липня, 09:33
Кошти виділяються на облаштування на новому місці захисника та його родини
Гроші на переїзд: хто з військових має право на виплати
20 липня, 11:37
Очільник МЗС Естонії закликав європейські країни посилити тиск на Кремль
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
30 липня, 12:39

Особисті фінанси

Українці встановили рекорд інвестицій у військові облігації
Українці встановили рекорд інвестицій у військові облігації
Долар та євро зросли в ціні. Курс валют 4 серпня 2026 року
Долар та євро зросли в ціні. Курс валют 4 серпня 2026 року
Ціни на пальне 4 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Хакери за допомогою ШІ викрали $86 млн із криптогаманців
Хакери за допомогою ШІ викрали $86 млн із криптогаманців
В Україні різко подешевшали помідори, перець і кукурудза: актуальні ціни
В Україні різко подешевшали помідори, перець і кукурудза: актуальні ціни
В Україні з'явився мед нового врожаю: скільки коштує літр
В Україні з'явився мед нового врожаю: скільки коштує літр

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua