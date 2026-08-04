Українці встановили рекорд інвестицій у військові облігації

За липень фізичні особи збільшили інвестиції в військові облігації більш ніж на 9,3 млрд грн

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що перебувають у власності фізичних осіб, станом на 3 серпня сягнув 159,3 млрд грн. Це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів України.

Це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій. Найбільший приріст серед усіх категорій інвесторів у липні продемонстрували саме фізичні особи, що, за оцінкою Мінфіну, свідчить про збереження високого інтересу громадян до інвестування в державні цінні папери.

Станом на 3 серпня загальний обсяг ОВДП в обігу становив 2 трлн грн. Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банки, портфель яких за місяць зріс із 916,3 млрд грн до 933 млрд грн.

Інфографіка: Міністерство фінансів України

Також збільшилися вкладення юридичних осіб – до 217,1 млрд грн, страхових компаній – до 25,7 млрд грн, нерезидентів – до 18,6 млрд грн. Портфель Національного банку України протягом липня залишився незмінним – 655,8 млрд грн.

За підсумками січня–липня 2026 року через ринок ОВДП до державного бюджету залучено 310,2 млрд грн, із яких 230 млрд грн – через первинні аукціони, ще 80,2 млрд грн – через аукціони обміну.

Інфографіка: Міністерство фінансів України

У Міністерстві фінансів наголошують, що в умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став третім за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після фінансування від Європейського Союзу.

Придбати військові облігації можна через застосунок «Дія», банки, які працюють із державними цінними паперами, або ліцензованих брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн, 1 тис. доларів США або 1 тис. євро.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов назвав гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень у другому півріччі 2026 року. За його словами, ОВДП мають перевагу перед депозитами, оскільки дохід від них не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.