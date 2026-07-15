Мільйонер і латифундист. Якими статками володіє кандидат у прем'єри Сергій Корецький

Станом на липень 2026 року Сергій Корецький залишається кінцевим бенефіціаром кількох компаній, серед яких «Солар Продакшн Україна»

У 2024 році дружина Ірина Корецька придбала браслет Cartier з діамантами вартістю 2 млн грн

Згідно електронною декларацією за 2025 рік, сукупний дохід сім'ї голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького, який, ймовірно, стане наступним прем'єр-міністром України, склав понад 34 млн грн, із яких майже 30 млн грн заробив сам Корецький.

Про це йдеться у матеріалі «Главкома» ««Я можу більше. Дайте шанс!». Чому президент робить ставку на Корецького: досьє».

На банківських рахунках посадовець зберігає 527,8 тис. євро, $331,4 тис. та 1 млн грн, а готівкою – 1 млн євро та $275 тис.. Крім того, він задекларував понад 42 млн грн і $2,25 млн у вигляді позик третім особам, зокрема як поворотну фінансову допомогу.

Родина Корецьких також володіє значними активами. У декларації вказана квартира площею 234 кв. м у Києві, яка належить доньці, а також орендований будинок в елітному селищі Козин під Києвом.

Окрему увагу привертає земельний банк Корецького. У 2025 році він задекларував 26,1 га землі, через що його можна назвати мінілатифундистом. Водночас ці ділянки розташовані в Дружківській та Костянтинівській громадах Донеччини, які нині перебувають у зоні бойових дій.

У декларації також зазначено значну кількість брендових речей, ювелірних виробів та годинників. Зокрема, у 2024 році дружина Ірина Корецька придбала браслет Cartier з діамантами вартістю 2 млн грн.

Станом на липень 2026 року Сергій Корецький залишається кінцевим бенефіціаром кількох компаній, серед яких «Солар Продакшн Україна», а також кіпрські Unigo Holdings Limited і Sungroup Invest (Cyprus) Ltd. Крім цього, він володіє 19,93% у ТОВ «Молпром-Резерв».

До слова, родина глави «Нафтогазу» і кандидата у прем’єр-міністри Сергія Корецького активно працює у кавовому бізнесі.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку Свириденко.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни.