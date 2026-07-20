Гроші на переїзд: хто з військових має право на виплати

Кошти виділяються на облаштування на новому місці захисника та його родини

Військовослужбовці, переведені на нове місце служби, мають право на «підйомні» виплати для себе та членів родини

Українські військові, яких переводять до нового місця служби в інший населений пункт, мають право на одноразову грошову компенсацію – так звану підйомну допомогу. Ці кошти покликані покрити витрати на облаштування на новому місці як самого захисника, так і членів його родини, повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Виплата призначається військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, кадрову військову службу або службу за призовом осіб офіцерського складу.

Підставами для призначення виплати є переїзд в інший населений пункт у зв'язку з призначенням на нову посаду, передислокація частини або направленням на навчання строком від 6 місяців без збереження попередньої посади.

Разом з тим, військовослужбовці, призвані під час мобілізації, не отримують підйомні гроші автоматично. Право на виплату у них виникає лише після укладення контракту та подальшого переїзду до нового місця служби.

Сума підйомних складає 100% місячного грошового забезпечення військовослужбовця та додатково 50% від місячного грошового забезпечення за кожного члена родини, який переїздить разом з ним.

Право на компенсацію виникає з дати офіційного прийняття посади, зарахування на навчання або прибуття до нового місця дислокації. Для членів сім’ї право на отримання виплати виникає з дати подання військовослужбовцем рапорту про виплату підйомної допомоги.

Нагадаємо, уряд розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн на місяць для військових, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплату зможуть отримати також поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні.

До слова, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення.