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Гроші на переїзд: хто з військових має право на виплати

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Гроші на переїзд: хто з військових має право на виплати
Кошти виділяються на облаштування на новому місці захисника та його родини
Фото: Мілітарний

Військовослужбовці, переведені на нове місце служби, мають право на «підйомні» виплати для себе та членів родини

Українські військові, яких переводять до нового місця служби в інший населений пункт, мають право на одноразову грошову компенсацію – так звану підйомну допомогу. Ці кошти покликані покрити витрати на облаштування на новому місці як самого захисника, так і членів його родини, повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Виплата призначається військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, кадрову військову службу або службу за призовом осіб офіцерського складу.

Підставами для призначення виплати є переїзд в інший населений пункт у зв'язку з призначенням на нову посаду, передислокація частини або направленням на навчання строком від 6 місяців без збереження попередньої посади.

Разом з тим, військовослужбовці, призвані під час мобілізації, не отримують підйомні гроші автоматично. Право на виплату у них виникає лише після укладення контракту та подальшого переїзду до нового місця служби.

Сума підйомних складає 100% місячного грошового забезпечення військовослужбовця та додатково 50% від місячного грошового забезпечення за кожного члена родини, який переїздить разом з ним.

Право на компенсацію виникає з дати офіційного прийняття посади, зарахування на навчання або прибуття до нового місця дислокації. Для членів сім’ї право на отримання виплати виникає з дати подання військовослужбовцем рапорту про виплату підйомної допомоги.

Нагадаємо, уряд розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн на місяць для військових, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплату зможуть отримати також поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні.

До слова, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення.

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Теги: гроші військові навчання

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