Долар та євро зросли в ціні. Курс валют 4 серпня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,78 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 4 серпня 2026 року. Порівняно з 3 серпня офіційний курс долара США, євро та польського злотого зріс. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,78, євро – 51,64 грн, польського злотого – 12,00 грн.
Курс валют станом на 4 серпня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,7876
|51,6423
|60,3110
|12,0006
|55,4096
|
Ощадбанк
|44,65 / 45,10
|51,35 / 52,05
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,60 / 45,04
|51,30 / 52,08
|59,80 / 60,97
|11,89 / 12,10
|-
|
ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,20 / 51,90
|59,20 / 60,60
|11,70 / 12,00
|-
|
monobank
|44,63 / 45,03
|
51,36 / 52,06
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,68 / 45,07
|51,35/ 51,97
|58,00 / 61,40
|11,30 / 12,30
|53,00 / 56,50
|
OTP Bank
|44,40 / 44,90
|50,95/ 51,95
|-
|-
|54,95 / 56,05
|
Укрсиббанк
|44,63 / 45,03
|51,34 / 52,04
|59,15 / 61,00
|-
|54,70 / 56,00
За тиждень, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали. Водночас долар США подешевшав.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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