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Долар та євро зросли в ціні. Курс валют 4 серпня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Долар та євро зросли в ціні. Курс валют 4 серпня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на 4 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,78 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 4 серпня 2026 року. Порівняно з 3 серпня офіційний курс долара США, євро та польського злотого зріс. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,78, євро – 51,64 грн, польського злотого – 12,00 грн.

Курс валют станом на 4 серпня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,7876 51,6423 60,3110 12,0006 55,4096
Ощадбанк
 44,65 / 45,10 51,35 / 52,05 - - -
Приватбанк
 44,60 / 45,04 51,30 / 52,08 59,80 / 60,97 11,89 / 12,10 -
ПУМБ
 44,50 / 45,10 51,20 / 51,90 59,20 / 60,60 11,70 / 12,00 -
monobank
 44,63 / 45,03

51,36 / 52,06

 - - -
Райффайзен
 44,68 / 45,07 51,35/ 51,97 58,00 / 61,40 11,30 / 12,30 53,00 / 56,50
OTP Bank
 44,40 / 44,90 50,95/ 51,95 - - 54,95 / 56,05
Укрсиббанк
 44,63 / 45,03 51,34 / 52,04 59,15 / 61,00 - 54,70 / 56,00
* курс валют станом на 09:12 4 серпня 2026 року

За тиждень, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали. Водночас долар США подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Теги: курс валют гроші Україна НБУ Нацбанк

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