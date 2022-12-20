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Українці зможуть отримати фіндопомогу від ЮНІСЕФ: хто отримає виплати

Альона Боженко
glavcom.ua
Українці зможуть отримати фіндопомогу від ЮНІСЕФ: хто отримає виплати
ЮНІСЕФ надасть допомогу українським родинам, які постраждали від війни
фото ілюстративне

Програма ЮНІСЕФ торкнеться більш ніж 600 тисяч українців

ЮНІСЕФ виділяє 102 мільйони доларів на допомогу українським сім'ям. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Допомогу отримають більше ніж 600 тисяч людей. Отримати її зможуть ті, хто виховує чотирьох або більше дітей, або доглядає за дітьми з інвалідністю.

«Хочу й окремо подякувати ЮНІСЕФ за більш ніж 100 мільйонів доларів підтримки для українських родин. Більш як 120 тисяч родин, зокрема ті, хто виховує чотирьох і більше дітей, дітей з інвалідністю, можуть отримати грошову допомогу. Загалом програма торкнеться більш ніж 600 тисяч українців», – повідомив гарант.

Також на сайті ЮНІСЕФ зазначили, що підтримали ініціативу «Укрзалізниці» щодо роздачі подарунків розважально-освітнього характеру дітям, які постраждали від війни на сході та півдні України, зокрема в Харкові та Херсоні. У межах цієї ініціативи ЮНІСЕФ надав близько 70 тисяч шкільних портфелів та канцелярських наборів.

Фонд радить родинам перевіряти стан розгляду їхніх заявок на грошову допомогу у системі «єДопомога» або ж телефонувати на безоплатну гарячу лінію «Спільно» за номером 0 800 600 017 щодня з 8:00 до 18:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі «єДопомога».

Також  повідомлялося, що деякі переселенці можуть залишитися без виплат. Зазначається, що представники управлінь соціального захисту перевірять внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем їхньої реєстрації. У випадку відсутності ідентифікації виплати ВПО будуть припинені з наступного місяця. 

Теги: гроші соцвиплати президент

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