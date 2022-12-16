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Зеленський відреагував на потужну макрофінансову допомогу від ЄС

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський відреагував на потужну макрофінансову допомогу від ЄС
Західні партнери продовжують підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Лідери ЄС на саміті Європейської ради 15 грудня погодили виплату Україні €18 млрд макрофінансової допомоги

Україна 2023 року отримає від Європейського Союзу €18 млрд макрофінансової допомоги. Про це 15 грудня у вечірньому відеозверненні повідомив глава Української держави Володимир Зеленський.

«Є підтвердження макрофіну від Європейського союзу для України на наступний рік. Обсяг – €18 млрд. Це хороший результат», – наголосив президент.

Про те, що лідери ЄС на саміті Європейської ради 15 грудня погодили виплату Україні €18 млрд макрофінансової допомоги, розповів у Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty з питань Європи Рікард Йозвяк.

Раніше стало відомо, чому Польща та Литва заблокували дев'ятий пакет санкцій проти РФ.

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Зазначалося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.

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Теги: фінансування Україна Володимир Зеленський Європейський союз

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