Уперше за понад 12 років Україна перезапускає ринок державних лотерей

Уряд повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою

Нові правила передбачають електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу

Сьогодні, 19 листопада, уряд ухвалив постанову про нові правила для операторів лотерей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в «сірій» зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань», – наголосила Свириденко.

Нові правила передбачають:

відкриті конкурси для отримання ліцензій;

щорічні ліцензійні платежі – понад 67 млн грн від трьох операторів;

електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;

⁠унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

«Це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою. Наступний крок – оновлення закону «Про державні лотереї». Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій», – додала Свириденко.

Раніше Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету.