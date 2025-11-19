Головна Гроші Особисті фінанси
Уперше за понад 12 років Україна перезапускає ринок державних лотерей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уперше за понад 12 років Україна перезапускає ринок державних лотерей
Уряд повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою
Нові правила передбачають електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу

Сьогодні, 19 листопада, уряд ухвалив постанову про нові правила для операторів лотерей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в «сірій» зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань», – наголосила Свириденко.

Нові правила передбачають:

  • відкриті конкурси для отримання ліцензій;
  • щорічні ліцензійні платежі – понад 67 млн грн від трьох операторів;
  • електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;
  • ⁠унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

«Це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою. Наступний крок – оновлення закону «Про державні лотереї». Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій», – додала Свириденко.

Раніше Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету.

